Комитет Госсовета Татарстана поддержал идею запрета на посещение кальянных детьми
В Государственном совете Татарстана состоялось заседание Комитета по социальной политике, на котором депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в республиканский закон о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. Документ был внесен в Госсовет прокурором республики Альбертом Суяргуловым.
— Законопроектом предлагается ввести запрет на нахождение несовершеннолетних в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, а также в специально выделенных изолированных помещениях, в которых на основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов, — рассказала на заседании прокурор отдела по надзору за соблюдением законодательства в социальной сфере Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Татарстана Алсу Сафина.
Она объяснила, что законопроект призван защитить детей от воздействия вторичного табачного дыма.
Документ поддержали члены профильного комитета. Законопроект подготовлен для рассмотрения в первом чтении, сообщает пресс-служба Госсовета.
Напомним, Альберт Суяргулов предложил запретить нахождение несовершеннолетних в кальянных, а также в специально выделенных изолированных помещениях, где допускается курение табака и потребление никотинсодержащей продукции.
В пояснительной записке закона было сказано, что его положения согласуются с выполнением основных задач, предусмотренных концепцией демографической политики России на период до 2025 года — увеличение продолжительности жизни населения, рост рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни.
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