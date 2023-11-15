Комитет Госсовета Татарстана поддержал идею запрета на посещение кальянных детьми

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Государственном совете Татарстана состоялось заседание Комитета по социальной политике, на котором депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в республиканский закон о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. Документ был внесен в Госсовет прокурором республики Альбертом Суяргуловым.



— Законопроектом предлагается ввести запрет на нахождение несовершеннолетних в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, а также в специально выделенных изолированных помещениях, в которых на основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов, — рассказала на заседании прокурор отдела по надзору за соблюдением законодательства в социальной сфере Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Татарстана Алсу Сафина.

Она объяснила, что законопроект призван защитить детей от воздействия вторичного табачного дыма.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Документ поддержали члены профильного комитета. Законопроект подготовлен для рассмотрения в первом чтении, сообщает пресс-служба Госсовета.

Напомним, Альберт Суяргулов предложил запретить нахождение несовершеннолетних в кальянных, а также в специально выделенных изолированных помещениях, где допускается курение табака и потребление никотинсодержащей продукции.

В пояснительной записке закона было сказано, что его положения согласуются с выполнением основных задач, предусмотренных концепцией демографической политики России на период до 2025 года — увеличение продолжительности жизни населения, рост рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов