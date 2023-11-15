В декабре в Казани заработает новая снегоплавильная станция

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре в Казани на улице Портовой начнет свою работу новая снегоплавильная станция. Она позволит в три раза увеличить прием и плавление снега на территории Вахитовского и Приволжского районов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Благодаря ее открытию, мощности всех снегоплавильных станций в столице Татарстана увеличатся с 6,3 тысячи до более 8 тысяч тонн снега в сутки. Кроме того, на новой станции в тестовом режиме опробуют систему «электронных снежных талонов», позволяющую ускорить уборку города.

Объект на улице Портовой оснащен двумя камерами и сможет плавить более 1,1 тысячи тонн снега ежесуточно. Чтобы не забивать станцию, в камерах установлены мусороудерживающие корзины.

Кроме этой станции, в настоящее время в городе увеличиваются мощности еще одного снегоплавильного пункта на ул. Несмелова. Там к уже существующей приемной камере пристраивается еще одна.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в апреле «Реальное время» уже писало о том, что в Казани построят три новые снегоплавильные камеры. Заказчиком работ выступало ГКУ «Главинвестстрой», а их стоимость оценивалась в 498,5 млн рублей. Местами для строительства объектов стали улицы Портовая, Несмелова и Тэцевская.

Всего в Казани для утилизации снега создано семь снегоплавильных станций на 11 камер. Требуется еще 12 снегоплавильных камер. Как отмечал мэр города Ильсур Метшин, планируется построить до четырех камер, чтобы своевременно вывозить снег с центральных улиц города.

На переработку пяти тонн снега требуется около двух минут. Благодаря новым камерам значительно ускорится время выгрузки снега. Кроме того, проведение технических работ станет проще.



В октябре также сообщалось, что МУП «Водоканал» потратит на капитальный ремонт решеток и щитов покрытия снегоприемных камер в снегоплавильных пунктах Казани почти 5,1 миллиона рублей. Объекты были обновлены по улицам: пр. Победы, Портовой, Технической, Тульской, Несмелова, Васильченко.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин