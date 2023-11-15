Первую высадку российских космонавтов на Луну запланировали в период с 2031 по 2040 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первая высадка российских космонавтов на Луну планируется в период с 2031 по 2040 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад генерального конструктора России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора РКК «Энергия», академика РАН Владимира Соловьева.

Отмечается, что на этот этап освоения естественного спутника планируется начало пилотируемых экспедиций, в том числе первая высадка, а также геологические исследования.

Строительство самой лунной базы запланировано на период с 2041 по 2050 год. Кроме того, в дорожной карте освоения Луны подчеркивается, что на этот период запланировано «закрепление приоритета» России на ней.

Напомним, в прошлом месяце Азербайджан стал участником российско-китайского проекта строительства Международной научной лунной станции (МНЛС). Космические агентства стран подписали совместное заявление о сотрудничестве в ходе 74-го Международного астронавтического конгресса, который прошел в Баку. Обе стороны будут проводить научные и технологические эксперименты, помогать в обучении персонала и т. д.

Также в конце прошлого года «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали программу развития сотрудничества на 2023—2027 годы и соглашение по созданию Международной научной лунной станции. По задумке сторон, создание МНЛС «является серьезным шагом в исследовании естественного спутника Земли».



При этом в том же октябре сообщалось, что строительство Международной научной лунной станции может быть завершено к 2040 году. Как рассказывал генеральный инженер Китайского национального космического управления (CNSA) Ли Гопин, Поднебесная хочет расширять сотрудничество в рамках программы с международными партнерами на разных уровнях.



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Максим Кокунин