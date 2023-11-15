Ралли «Шелковый путь» в 2024 году пройдет в трех странах

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Международное ралли «Шелковый путь» в 2024 году пройдет по территории России, Монголии и Китая. Об этом сообщают организаторы соревнований.

В следующем году проекту исполнится 15 лет. Юбилейная гонка пройдет с 5 по 15 июля. Соревнования стартуют в Томске. Затем участники ралли проедут через Барнаул, Горно-Алтайск, Кош-Агач и монгольский Ховд. Финиш состоится в китайском городе Хоргос.

— Мы смогли объединить в одном маршруте разнообразные типы покрытий дорог, разные климатические условия. Мы заезжаем из тайги в районы вечной мерзлоты, поднимаемся в горы на высоту более 2 500 метров над уровнем моря, мы едем по дюнам, которые простираются на 50—60 километров. Такое разнообразие, наверное, может поставить этот «Шелковый путь» на первую позицию из тех, что мы провели, — рассказал первый заместитель руководителя проекта Виктор Соколов.

В общей сложности за одиннадцатидневный ралли-марафон «Шелковый путь» участники пройдут порядка 5,5 тысячи километров, из них свыше 2,5 тысячи — дистанция скоростных спецучастков. Окончательно протяженность маршрута будет утверждена после генерального реконессанса, который состоится весной.

Напомним, в июле белорусский экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича стал победителем рейда «Шелковый путь» в грузовом зачете. Итоговое время команды составило 24 часа 22 минуты 14 секунд. Второе и третье места достались экипажам команды «КАМАЗ-мастер». Команда Эдуарда Николаева добралась до финиша за 24 часа и 34 минуты, экипаж Андрея Каргинова — за 24 часа 38 минут 48 секунд.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов