Перевозку оркестра на похороны бойцов СВО будет оплачивать бюджет Казани

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», казанские власти подготовили порядок предоставления субсидий организациям, оказывающим услуги по доставке похоронного оркестра для церемоний прощания с участниками специальной военной операции. Для этих целей в исполкоме будет создана специальная комиссия, которая будет заниматься отбором тех, кому могут быть предоставлены эти средства. Сами деньги будут выделяться из городского бюджета.

Комиссия решит, кому предоставить субсидии

Чтобы получить субсидию, организации, занимающиеся перевозкой похоронных оркестров, должны подать соответствующие заявки. Они могут быть поданы как в письменном, так и в электронном виде на почту Казанского исполкома. В дальнейшем эти заявки рассмотрит специализированная комиссия, в состав которой в том числе войдут:

председатель комиссии — заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров;

зампредседателя комиссии — председатель Комитета по транспорту (сейчас и.о. является Марат Шарипов);

секретарь комиссии — начальник финансового отдела Комитета по транспорту Зульфия Яруллина.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Они будут следить за тем, чтобы заявители соответствовали необходимым критериям. Например, у них не должно быть задолженностей по оплате налогов и сборов в бюджеты государственной системы. Также юридическое лицо, подавшее заявку на субсидирование, не должно быть иностранным, ликвидированным или быть в стадии реорганизации. Кроме этих критериев, должен быть соблюден и порядок поданных документов. Это и лицензия на осуществление хозяйственной деятельности, и договор с оператором Автоматизированной системы управления транспортом (АСУ-Т), бумаги, подтверждающие факт оказания услуг по доставке оркестра, сметы и другое.

Участники отбора имеют право отозвать свои заявки в пятидневный срок. А в случае если субсидия была получена, но не исполнена — вернуть ее исполкому.

Размер субсидии будет вычисляться умножением фактически отработанных часов на стоимость одного часа, не превышающую 1,8 тысячи рублей.

Добровольцев не хоронят с воинскими почестями

Согласно Закону «О погребении и похоронном деле», похороны с оркестром, почетным караулом и другими воинскими почестями предусмотрены для военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и сотрудников федеральных ведомств, погибших как во время защиты своего государства, так и при прохождении военной службы в результате травмы, болезни, увечья или контузии.

Также погребение с воинскими почестями предполагается для граждан, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Но в этих случаях продолжительность военной службы должна достигать 20 лет и более. Оркестр, воинский эскорт и почетный караул предоставляются Героям Советского Союза, Героям России или полным кавалерам ордена Славы, ветеранам боевых действий, а также гражданам, занимавшим государственные должности и имевшим особые заслуги перед страной.

Однако и по сей день в законодательстве нет четкого регламента организации похорон для погибших бойцов добровольческих формирований и других организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы. В случае последних ярким примером стали регулярные скандалы с семьями сотрудников ЧВК «Вагнер».

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Хоронить всех погибших участников специальной военной операции с воинскими почестями вне зависимости от их статуса в мае этого года предложил председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Соответствующую инициативу он изложил в своем письме, отправленном министру обороны страны Сергею Шойгу.

— Проблема острая. Хорошо известно, что выполнение задач СВО обеспечивается различными воинскими формированиями, состоящими из военнослужащих, добровольцев и сотрудников различных вневедомственных структур. К огромному сожалению, российские войска несут потери, и во многих регионах власти отказывают в проведении похорон погибших героев с воинскими почестями, — привела отрывок из письма пресс-служба «Справедливой России — За правду».

Так, уже в июне президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий хоронить на воинских кладбищах добровольцев, участвовавших в специальной военной операции. Как отмечается в законе, эта норма касается всех, кто присоединился к кампании в рядах организаций, содействующих российским военным с 24 февраля 2022 года. Однако сам процесс похорон так и не регламентирован.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

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Максим Кокунин