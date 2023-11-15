В Госдуме попросили Роскомнадзор объявить, что радуга не связана с ЛГБТ

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Госдуме попросили Роскомнадзор объявить, что радуга не связана с ЛГБТ, и использование ее изображения не будет считаться административным или уголовным нарушением. Официальное сообщение предложили опубликовать на сайте службы. Предложение главе Роскомнадзора Андрею Липову направил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).



Даванков считает, что такое решение позволит сократить случаи преследования за изображение радуги, а еще снизит бюрократическую нагрузку на правоохранительные органы, которые вынуждены реагировать на такие обращения.

Он пояснил, что после вступления в силу закона о запрете распространения пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений участился поток заявлений в правоохранительные органы и Роскомнадзор. Граждане сообщали об ЛГБТ-пропаганде из-за изображений радуги.

— Хозяйствующие субъекты, общеобразовательные организации, организации культуры опасаются использовать изображения радуги, поскольку радужный флаг также используется как символ ЛГБТ-сообщества, — отметил вице-спикер Госдумы.

Приказ Роскомнадзора утверждает критерии оценки информации, содержащей пропаганду, но в них нет положений, однозначно указывающих на возможность привлечения к ответственности лица за использование изображения радуги как символа ЛГБТ-сообщества.

— Несмотря на наличие указанного приказа Роскомнадзора, у граждан сохраняются опасения об угрозе быть привлеченными к административной или уголовной ответственности из-за использования радуги. Кроме того, в СМИ регулярно появляются сообщения, где бдительные граждане просят проверить ту или иную организацию, которая использует радугу в своих логотипах, продуктах или произведениях, на пропаганду ЛГБТ, — приводит ТАСС выдержку из обращения.

Роскомнадзор утвердил приказ о критериях ЛГБТ-пропаганды в апреле этого года, документ вступил в силу 1 сентября 2023 года. Сайты включают в единый реестр запрещенных порталов, если на них публикуют материалы, в частности, формирующие позитивную оценку лиц, которые состоят в ЛГБТ-отношениях. Под блокировку попадают и сайты, где оправдывают отказ от традиционных отношений в пользу ЛГБТ, и ресурсы, на которых размещают информацию, направленную на формирование положительного образа смены пола человека.

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Маргарита Головатенко