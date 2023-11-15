Национализированные активы Коломойского* выставят на продажу в Крыму

Национализированные активы украинского олигарха Игоря Коломойского* выставят на продажу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.



С аукциона уйдет центр отдыха «Европа» в поселке Партенит на южном берегу Крыма. Лот включает 37 объектов недвижимости, в том числе центр водного спорта, подпорные стены и другое.

Отчуждение согласовали крымские депутаты на заочном голосовании. Поступления в бюджет Крыма ожидаются в размере 397,7 млн рублей.

В ноябре 2022 года Вахитовский суд Казани заочно арестовал Игоря Коломойского*, а также Геннадия Боголюбова. Оба обвиняются в хищении более 800 тыс. тонн нефти. Согласно предъявленному обвинению, с декабря 2006 по октябрь 2007 года Коломойский*, Боголюбов, украинский бизнесмен Александр Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, присвоили 800 тыс. тонн нефти на $400 миллионов. Ее поставило ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины.

Игоря Коломойского* внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в октябре этого года.

Первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, состоялись в Крыму в сентябре 2023-го.



* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов

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Маргарита Головатенко