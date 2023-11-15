Центробанк не продлит ряд послаблений для российских кредитных организаций

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Центробанк решил не продлевать для кредитных организаций России некоторые послабления, действие которых истекает в этом году. Об этом сказано в сообщении регулятора.

Со следующего года не будут действовать следующие послабления:

Неприменение вычета из капитала, повышенных коэффициентов риска и резервов для сделок по выкупу акций у нерезидентов, которые приняли решение о продаже своего российского бизнеса, при наличии особых разрешений;

Требования для КО-расчетных депозитариев (КО-РД) и небанковских КО-центральных контрагентов (НКО-ЦК) по включению собственных заблокированных активов в расчет нормативов достаточности капитала с риск-весом 100%;

Разрешение учитывать прибыль в капитале при выкупе до 31 декабря 2023 года собственных еврооблигаций;

Неприменение мер за непредставление КО в 2023 году информации об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) за 2022 год на индивидуальной и консолидированной основах;

Отсрочка при формировании резервов по кредитам и условным обязательствам кредитного характера (УОКХ) субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и физическим лицам;

Рекомендация о реструктуризации кредитов заемщиков, которые не могут исполнять обязательства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Центробанка, российские банки по итогам этого года могут заработать от 2,9 до 3 триллионов рублей. Такой прогноз озвучила зампред Центробанка России Ольга Полякова. Там считают, что влияние на динамику прибыли окажет не повышение процентной ставки, а досоздание банками резервов в последнем квартале.



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Айрат Назипов