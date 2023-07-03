Итоги дня: жара до +35 градусов в Татарстане, неудавшееся покушение на главу Крыма, Шойгу о попытке мятежа
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 3 июля:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарной сессии Международного форума «Ребус 2023: Экономика строительства в историческом центре». Рассуждая о сложностях вовлечения объектов культурного наследия в коммерческий оборот, он отметил, что несмотря на привлекательность исторического центра — он остается большой проблемой для власти. На форуме власти Казани, Нижнего Новгорода и Вологды делились практиками привлечения бизнеса к реновации, признав, что регулирование охраны памятников архитектуры и истории зависит от «первого лица» субъекта.
- В Татарстане на этой неделе из-за засухи планируют ввести режим чрезвычайной ситуации, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, заявив, что при норме осадков в 60 мм за июнь выпало в среднем 15 мм, а в некоторых районах за июнь осадков не наблюдалось совсем.
- Несмотря на погодные условия, которые негативно сказываются в этом году на урожае зерновых, в Татарстане ни население, ни предприятия не останутся без зерна, заверил Зяббаров. По его словам, потребность Татарстана в зерновых предварительно оценивается в 3,7—3,8 млн тонн. Пока у республике есть «большие переходящие остатки зерна — больше миллиона тонн».
- На этой неделе в Татарстане установится сухая и жаркая погода, по прогнозам гидрометцентра республики она поднимется до +35 градусов. Жара сохранится до конца этой недели, осадки маловероятны. Днем температуры будут достигать +30.. +35 градусов.
- В Татарстане снова объявили штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов с 4 по 10 июля. Его продлевают десятый раз с начала весны 2023 года. Первое штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане весной 2023 года объявили с 13 по 20 апреля.
- Во Всероссийском дне поля, который пройдет в Татарстане в июле, примет участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Ожидается, что в выставке примут участие более 250 компаний, будет представлено свыше 300 единиц сельскохозяйственной техники, запланировало более 25 мероприятий. Центральным событием 7 июля станет пленарное заседание под председательством Патрушева.
- ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, организованную украинскими спецслужбами. Сотрудникам ведомства удалось задержать гражданина России, которого завербовала Служба безопасности Украины (СБУ). Его обучали минно-взрывному делу. Злоумышленник планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника. Были возбуждены уголовные дела.
- Министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал попытку вооруженного мятежа, которая произошла 24 июня. Он заявил, что она провалилась благодаря военнослужащим, которые проявили верность присяге и воинскому долгу. Он отметил, что военные продолжали выполнять поставленные перед ними задачи.
- Государственный долг России вырос за 2022 год на 1,9 трлн рублей, или на 9,1%, — до 22,82 трлн. Из них 18,78 триллиона приходятся на внутренний долг, а 4,04 триллиона — на внешние заимствования. Отношение совокупного госдолга к ВВП за 2022 год снизилось на 0,6 п.п., до 14,9%. Расходы на обслуживание госдолга выросли с 1,08 трлн рублей в 2021 году до 1,33 трлн рублей в 2022 году.
- Минтруд России предложил повысить уровень МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%, таким образом он будет равен 19 242 рублям в месяц. Также в документе указывается, что с 2025 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере не ниже 48 процентов.
- Вернулся с семьей с заграничного курорта и оказался в наручниках главный налоговый инспектор отдела камеральных проверок межрайонной инспекции №14 ФНС. По данным источников «Реального времени», операцию по задержанию сотрудники ФСБ провели прямо в аэропорту. После чего привезли Ильнура Гилазиева в СК, где ему объявили о подозрениях в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в особо крупном размере — 5 млн 200 тысяч рублей.
- Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги по республике в мае этого года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 3,2% и составил 101,3%. За первые пять месяцев собираемость, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, выросла на 0,5% и составила 97,2%.
- В праздничных мероприятиях в связи с окончанием школы в российских регионах приняли участие почти 1,2 млн выпускников. Выпускные вечера состоялись более чем в 37 тыс. образовательных организациях.
- В июне в Казани и по всей России началась приемная кампания в вузы и сузы. В столице Татарстана школы окончили 18 777 человек, которые, как выразилась на «деловом понедельнике» председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина, «сейчас определяются с выбором дальнейшего жизненного пути». В родном городе у них есть возможность поступить на 19 590 бюджетных мест, большая часть из которых приходится на вузы и на 32 новые специальности. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Регионы России обязали заняться разработкой программ развития беспилотных авиасистем. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил всем субъектам до 1 октября предоставить в Минтранс и Росавиацию информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для необходимой инфраструктуры.
- Росавиация ожидает по итогам 2023 года возвращения пассажиропотока российских авиакомпаний на досанкционный уровень. В мае российские авиакомпании перевезли почти столько же пассажиров, как в мае 2021 года, пассажиропоток за первые 5 месяцев 2023 года вырос на 21%.
- Власти Татарстана планируют внести изменения в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции на 2013—2025 годы. Обновленный документ должен увеличить сроки ее реализации еще на 5 лет и разделить на несколько этапов. Вместе с этим вдвое вырастет и количество подпрограмм. Все они будут направлены на достижение четырех главных целей, суть которых — повысить привлекательность и независимость агропромышленного комплекса. Подробности — в материале «Реального времени».
- Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» в этом году, как и многие другие мероприятия, посвятят юбилею летней Универсиады, которую столица Татарстана принимала в 2013 году. Потратить на его организацию и проведение готовы 11,5 млн рублей, из которых почти 1,8 млн предусмотрены на развлекательную программу.
- К отопительному сезону в Татарстане подготовили 40% котельных — всего 1 160. Что касается готовности многоквартирных домов, на сегодняшний день паспорта готовности получили 3 385 объектов, что составляет 19%. Готовность по объектам образования составляет 38%, здравоохранения — 37%, культуры — 40%, соцзащиты — 34%, спорта — 44%.
- В Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о границе между Татарстаном и Чувашией. Ее общая протяженность составила 554,62 км. Граница Татарстана с Чувашией проходит на западной и юго-западной его части. На ней расположены Зеленодольский, Кайбицкий, Апастовский, Буинский и Дрожжановский районы республики.
- Производство кремнийорганических материалов возобновляется на Казанском заводе синтетического каучука, с этой целью в республике создали координационный совет. Руководителем стал вице-премьер Татарстана — министр промышленности и торговли Олег Коробченко.
- Кабмин Татарстана утвердил региональную программу снижения доли населения с доходом ниже границы бедности. Она рассчитана на 2023—2030 годы. Цель программы — обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, а также снижение уровня бедности в Татарстане к 2030 году в два раза по сравнению с 2017-м. Больше половины — 52,2% — в общей численности малоимущего населения составляли домохозяйства из пяти и более лиц. Из них 41,6% имеют три и более ребенка.
- Еще три беспилотных грузовика КАМАЗа запустили по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, сейчас на маршруте шесть таких автомобилей. Пять автомобилей выполняют коммерческие перевозки, еще один отрабатывает технические алгоритмы для улучшения качества работы.
Ключевые события 495-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр оборон России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании заявил, что Вооруженные Силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных Сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией.
- В Минобороны России сообщили, что в течение суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.
- На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Водяное, Первомайское и Клещиевка Донецкой Народной Республики.
- В районах населенных пунктов Торское, Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ.
- На Южно-Донецком направлении мужественными и профессиональными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики.
- На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Артемовка Луганской Народной Республики, Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка Харьковской области.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118 районах.
- В течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики, Георгиевка, Дмитровка, Новотроицкое, Володино Донецкой Народной Республики, Луговое, Вербовое Запорожской области, Саги, Забарино, Васильевка и Николаевка Херсонской области.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеПроисшествияАвтоЭкономикаФинансыБюджет
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым