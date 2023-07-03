В ЕГРН внесли границу между Татарстаном и Чувашией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о границе между Татарстаном и Чувашией. Ее общая протяженность составила 554,62 километра.

Граница Татарстана с Чувашией проходит на западной и юго-западной его части. На ней расположены Зеленодольский, Кайбицкий, Апастовский, Буинский и Дрожжановский районы республики.

Работы по определению границ двух республик стартовали в 2019 году, соглашение об их установлении Татарстан и Чувашия подписали в мае 2022-го. Граница между республиками не поменяла свою реальную, исторически сложившуюся конфигурацию, сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Директор филиала ППК «Роскадастр» по республике Артем Костин обратил внимание, что на сегодняшний день установлено шесть из восьми смежных с Татарстаном границ. На днях, как напомнил руководитель Росреестра региона Азат Зяббаров, по этому вопросу подписано соглашение с Кировской областью. До конца года должны официально установить границу с Удмуртией.



Напомним, в марте в ЕГРН внесли границу Татарстана с Ульяновской областью. Ее протяженность — 380,9 километра.



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Татьяна Демина