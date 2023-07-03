Рустам Минниханов — об ОКН: «Если кто-то умеет без денег — это не мы. Мы немножко с деньгами»

«Исторический центр, конечно, очень привлекателен: тот, кто инвестирует, хочет сразу получить хорошую маржу, но здесь надо сближать интересы. Поэтому исторический центр — большая проблема для власти», — рассуждал сегодня Рустам Минниханов о сложностях вовлечения объектов культурного наследия в коммерческий оборот, выступая на пленарной сессии Международного форума «РЕБУС 2023: Экономика строительства в историческом центре». Власти Казани, Нижнего Новгорода и Вологды делились практиками привлечения бизнеса к реновации, признав, что регулирование охраны памятников архитектуры и истории зависит от «первого лица» субъекта. Застройщики считают, что ограничения в охранных зонах исторических центров городов препятствуют развитию механизма комплексного развития территорий.



Историческое наследие — в хорошие руки



Исторический центр в городах не может оставаться нетронутым музейным заповедником, а должен быть интегрирован в городское общественное пространство с сохранением своей культурной идентичности. Под таким ракурсом представители органов федеральной власти, муниципалитетов и крупного бизнеса снова обсуждали проблему сохранения исторического наследия.

На форуме «РЕБУС 2023: Экономика строительства в историческом центре» выступили республиканские и казанские власти, которые успели восстановить около 300 объектов культурного наследия и явно гордились результатами своих трудов. Кроме того, поделились опытом нижегородские власти, сумевшие привлечь федеральные средства на инфраструктуру грандиозного проекта в исторической зоне Нижнего Новгорода, и мэр Вологды Сергей Воропанов, который находится в самом начале пути. Ему, кстати, к 2027 году предстоит провести реставрацию кремля к празднованию 880-летия города.

Высшую федеральную власть должен был представлять российский вице-премьер Марат Хуснуллин, но он не смог приехать и передал приветствие участникам форума по видео-конференц-связи. Но без него в Казань приехала большая делегация федеральных чиновников и депутатов, отвечающих за охрану культурного наследия. Всего международный форум собрал свыше 100 гостей из разных регионов, а также на него прибыли руководители крупных компаний-застройщиков Казани. Форум ждали с нетерпением, так как здесь должны решить, какие преференции могут получить инвесторы, которые рискуют вкладываться в восстановление исторического наследия. С другой стороны, сохранение исторической идентичности привлекает в города все больше туристов. Как найти баланс?

Исторический центр в городах не может оставаться нетронутым музейным заповедником, а должен быть интегрирован в городское общественное пространство. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«На каждом здании была табличка с именем архитектора»

Федеральные власти соглашаются, что нынешние градостроительные правила по проведению государственной историко-культурной экспертизы объекта заставляют инвесторов ходить по кругу. По словам замглавы Минстроя России Сергея Музыченко, в скором времени предполагается объединить проведение госэкспертизы и историко-культурной экспертизы, чтобы ускорить согласование проекта.

— Нужно сделать такие правила, чтобы прохождение шло одновременно, — указал он.

Сергей Пахомов, председатель Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ, считает, что невозможно единым законодательным актом отрегулировать внешний вид исторического центра города. Законодатель может лишь дать инструменты регулирования на местах: «Если ответственный чиновник, отвечающий за развитие территории, сам ее любит и четко понимает, что он строит, — с этого все и начинается. Вот Казань — тот пример, когда небезразличные люди даже в имеющемся правовом поле делают то, что они делают. Конечно, у нас есть набор проблем в этой части. И в первую очередь надо говорить об архитектуре, градопланировании. Надо обновить действующий закон, потому что он не отражает наших потребностей. Закон об архитектуре у нас еще только на старте».

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин не смог приехать и передал приветствие участникам форума по видео-конференц-связи. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов видит проблему в том, как укротить большие аппетиты застройщиков. Но сначала он признал, что на начальном этапе реконструкции исторического центра Казани были допущены ошибки. За последние десять лет в Казани было реконструировано 300 объектов исторического наследия.

— Это нам самим нравится, но мы видим те ошибки, которые произошли. В том числе и с нашим участием, — признал он.



По его словам, сейчас межведомственная комиссия по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях под его руководством рассматривает каждый проект, все проходит гласно и публично. «Исторический центр, конечно, очень привлекателен: тот, кто инвестирует, хочет сразу получить хорошую маржу, но здесь надо сближать интересы. Поэтому исторический центр — это большая проблема для власти», — рассуждал Рустам Минниханов о сложностях вовлечения объектов культурного наследия в коммерческий оборот.

Раис Татарстана Рустам Минниханов видит проблему в том, как укротить большие аппетиты застройщиков. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Сначала мы воспринимали общественников как городских сумасшедших»

«Все 300 объектов нуждались в реконструкции, но их хозяева вели себя как собака на сене», — продолжил тему мэр Казани. По его словам, федеральное законодательство никак не ограничивало их в приведении в нормативное состояние этих зданий. «И возможности города не хватило бы, если бы не политическая воля первого лица. Он не стал критиковать и сам стал ходить по объектам», — рассказал Ильсур Метшин.

— Больше высотки в центре не строим. На это нужна политическая воля, и одному мэру тяжело противостоять давлению инвесторов, — добавил он, уточнив, что теперь введены единые правила для всех инвесторов.

— Четыре года назад мы сначала воспринимали общественников как городских сумасшедших, которые выходят на улицу с плакатами, — с юмором вспоминал свое общение с градозащитниками мэр Вологды Сергей Воропанов.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Зато сейчас власти города перешли в режим диалога, создали проектный офис по сохранению объектов деревянного зодчества. По информации мэра, городские власти потратили 5 млн рублей на разработку проектной документации для исторических объектов в центре города, а привлекли 60 млн рублей на реконструкцию. По его словам, семь объектов восстановлено, еще 37 находятся в работе. «Деревянное зодчество — это новая нефть, после вологодского кружева и масла. Действительно, к нам стали приезжать, потому что сложно маленькому провинциальному городу удивить столичных туристов», — отметил вологодский градоначальник.

В малых городах Татарстана объекты исторического наследия передаются инвесторам за 1 рубль. Но перед этим за счет бюджета готовится проект реконструкции памятника. «Они получают не просто проект. Если кто-то умеет без денег — это не мы. Мы немножко с деньгами», — ответил Рустам Минниханов на вопрос модератора, являются ли эти объекты привлекательными, а не обузой для бюджета.

Власти Нижнего Новгорода похвастались концепцией застройки исторической зоны Започаинья. По словам министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марины Раковой, потенциал Започаинья — 38,5 млрд рублей частных инвестиций. Но перед тем как запускать туда частный капитал, власти позаботились о подготовке площадки. По словам спикера, привлечено 3,8 млрд на строительство сетей и дорог.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Между тем застройщики опасаются вкладываться в проекты исторических поселений. По словам президента ассоциации «Национальное объединение строителей» Антона Глушкова, есть две проблемы, которые препятствуют применению механизма КРТ. Первая — определение границ исторических поселений, механизм по их изменению очень неповоротлив. Вторая — неточность законодательства. «Надзорные органы трактуют случаи, когда исторических объектов в центре не выявлено, как недостаток информации и заставляют нас проводить историко-культурную экспертизу», — отметил он. По мнению эксперта, локомотивом в сохранении исторических территорий и их развитии должна быть власть, а вторым эшелоном присоединится девелопер.