Российские регионы обязали разработать программы развития беспилотных авиасистем до 1 октября

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о необходимости разработки программы развития беспилотных авиасистем в регионах страны. Он поручил всем субъектам до 1 октября предоставить в Минтранс и Росавиацию информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для необходимой инфраструктуры.

— Вся работа, которая сейчас организована, — это инициатива президента страны, который придает этому направлению большое значение. Ключевым моментом сейчас является разработка региональных программ развития БАС и назначение ответственных за них, — передает его слова пресс-служба правительства.

По его словам, БАС широко применяются в ряде стран в сферах зондирования Земли, обработки геопространственных данных, кадастровых работ, мониторинга объектов сельского хозяйства и посевных площадей, контроля линейных объектов, доставки грузов и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день была проведена оценка потенциальной ежегодной потребности регионов в гражданских беспилотниках. Для этих целей необходимо свыше 50 млрд рублей.

Белоусов напомнил, что в регионах реализуется экспериментальный правовой режим эксплуатации беспилотных авиационных систем. А для организации полетов беспилотных воздушных судов на всей территории России реализована система «Цифровая платформа».

На прошлой неделе правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Согласно распоряжению, в течение 6,5 года в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

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Айрат Назипов