В Татарстане десятый раз продлили штормовое предупреждение о пожароопасности лесов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане снова объявили штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов. Его продлевают десятый раз с начала весны 2023 года.

По информации республиканского Гидрометцентра, высокая (IV класс) и чрезвычайная (V класс) пожароопасность лесов в Татарстане сохранится с 4 по 10 июля.

Первое штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане весной 2023 года объявили с 13 по 20 апреля. Затем его продлили на 21—26 апреля, позже и на 27 апреля — 2 мая, указав, что в отдельных южных и восточных районах республике 29 апреля прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Третий раз штормовое предупреждение о пожароопасности лесов в Татарстане продлили на 3—10 мая, четвертый — на 11—19 мая. Пятый раз о ее сохранении объявили на период с 20 по 29 мая, шестой — на 30 мая — 5 июня, а седьмой — на 6 — 12 июня. Восьмой раз штормовое предупреждение продлевали на 13 — 23 июня, девятый раз — на 24 июня — 3 июля.



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Айрат Назипов