В Татарстане создали координационный совет по производству кремнийорганических материалов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Производство кремнийорганических материалов возобновляется на Казанском заводе синтетического каучука, с этой целью в республике создали координационный совет. Такое распоряжение подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.



Координационный совет будет контролировать разработку проектной и рабочей документации, проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, разработку расчета стоимости строительства объектов, связанных с реализацией проекта, и ряд других вопросов.

Руководителем совета по производству кремнийорганических материалов стал вице-премьер Татарстана — министр промышленности и торговли Олег Коробченко, заместители — первый замглавы исполкома Казани по градостроительной политике Азат Нигматзянов, замглавы Минпромторга РТ Михаил Юрин. Секретарь совета — начальник отдела химии и газохимии Минпромторга РТ Ирек Минсадыров.



Предполагается, что совет будет проводить собрания ежемесячно — в очном формате или по видеоконференции. Проведение заседаний в заочной форме не допускается.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко