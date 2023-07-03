Госдолг России вырос на 1,9 трлн рублей за 2022 год

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Государственный долг России вырос за 2022 год на 1,9 трлн рублей, или на 9,1%, — до 22,82 трлн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Счетной палаты.

Из них 18,78 триллиона приходятся на внутренний долг, а 4,04 триллиона — на внешние заимствования.

Уточняется, что отношение совокупного госдолга к ВВП за 2022 год снизилось на 0,6 п.п., до 14,9%. Расходы на обслуживание госдолга выросли с 1,08 трлн рублей в 2021 году до 1,33 трлн рублей в 2022 году.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В конце мая «Реальное время» писало, что в течение предстоящих 10 лет Татарстан сможет списать около 73 млрд рублей госдолга, или почти 70% от общей его суммы. Задолженность на такую сумму может быть сокращена в рамках действия федеральных нормативных актов №1704,1705 и 1740, которые предусматривают конвертацию госдолга в обмен на инвестиции в реализацию крупных проектов. В прошлом году по этой схеме было списано 1,7 млрд рублей, а в этом году предполагается списать более 7 млрд рублей.



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Айрат Назипов