ФСБ повязала в аэропорту: казанскому налоговику предъявили взятку в 5 миллионов

После задержания и ареста главный инспектор отдела камеральных проверок уволился

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Вернулся с семьей с заграничного курорта и оказался в наручниках главный налоговый инспектор отдела камеральных проверок межрайонной инспекции №14 ФНС. По данным источников «Реального времени», операцию по задержанию сотрудники ФСБ провели прямо в аэропорту. После чего привезли Ильнура Гилазиева в СК, где ему объявили о подозрениях в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в особо крупном размере — 5 млн 200 тысяч рублей.

Увольнение после ареста и 13 лет на посту «главного»



Уголовное дело против налоговика Ильнура Гилазиева в Следкоме по РТ возбудили в день его прилета. Оперативная разработка велась не меньше полугода, уверяют источники «Реального времени». После горячего приема в аэропорту «курортник» две ночи провел в полицейском изоляторе и был доставлен под конвоем в Приволжский райсуд Казани для избрания меры пресечения.

Наручников на подозреваемом не было, однако в зале заседаний его водворили в стеклянный «аквариум». Держался задержанный скованно. Прятал лицо под капюшоном и маской.

Следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Рустем Закирзянов ходатайствовал о заключении налоговика под стражу и переводе процесса в «секретный» режим, и суд первой инстанции без всяких уточнений вынес постановление о закрытом заседании. На котором удовлетворил и первое ходатайство следствия, водворив Гилазиева в СИЗО до 5 августа.

После горячего приема в аэропорту «курортник» две ночи провел в полицейском изоляторе и был доставлен под конвоем в Приволжский райсуд Казани для избрания меры пресечения. Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Адвокат налоговика обжаловал такое решение, и в минувшую пятницу, 30 мая, Верховный суд Татарстана оценил его законность. Главной новостью заседания стал тот факт, что за три недели ареста подозреваемый стал обвиняемым и успел уволиться из ФНС с поста главного налогового инспектора отдела камеральных проверок межрайонной инспекции №14. Заметим, инспекция эта, несмотря на межрайонный статус, обслуживает налогоплательщиков центрального — Вахитовского района Казани. И судя по данным открытых источников, Ильнур Гилазиев отработал там в должности главного налогового инспектора 12 лет.

Что же инкриминируют 37-летнему отставнику ФНС? По версии силовиков, налоговик злоупотребил полномочиями и получил взятку в размере 5,2 млн рублей несколькими траншами в период 2021—2022 годов, причем в роли взяткодателя выступила дама-предприниматель, которая действовала в интересах ряда связанных между собой торговых фирм. А средства якобы передавались за «попустительство по службе в виде неприменения мер» по результатам камеральных проверок самим фигурантом и его подчиненными.

Вину Гилазиев не признавал и не признает. Близкие к налоговой источники «Реального времени» отмечают, что первоначально под уголовное преследование попала сама бизнес-леди — ее уличили в незаконном возмещении части ранее уплаченных налогов. Говорят, обстоятельства этой аферы даже озвучивались на одном из совещаний татарстанских налоговиков. Весть о том, что предполагаемая мошенница пошла на сотрудничество с силовиками и поведала о коррупционной сделке, также разлетелась среди сотрудников ФНС в Татарстане весьма широко.

Вину Гилазиев не признавал и не признает. Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Гилазиев напомнил о принципах гуманизма и целесообразности

Выступление обвиняемого во взятке в 5 млн в суде было кратким. Он поддержал доводы своего защитника о смягчении меры пресечения. А еще попросил учесть свою безупречную репутацию и ряд принципов правосудия.

— Я не представляю опасности для общества, ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности, — заявил Ильнур Гилазиев, подключившись к заседанию по видеосвязи из казанского СИЗО-1. — По работе я характеризовался только с положительной стороны, что подтверждается неоднократными поощрениями руководства, а также органов центрального аппарата ФНС России и администрации города.

В завершение свой речи он добавил: «Прошу вынести решение с учетом презумпции гуманности, разумности и целесообразности». О вине либо невиновности не сказал ни слова.

«Я не представляю опасности для общества», — заявил Ильнур Гилазиев. Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

При заключении фигуранта под стражу Приволжский суд согласился с доводами следствия: фигурант подозревается в совершении особо тяжкого преступления, может скрыться от следствия и суда, оказывать давление на свидетелей и иным способом помешать производству по уголовному делу.

Адвокат налоговика Андрей Белов просил Верховный суд РТ рассмотреть возможность применения более мягкой меры пресечения — домашнего ареста, запрета определенных действий либо залога. «Выводы суда, что Гилазиев может скрыться, повлиять и т.д., основаны на домыслах — в материалах дела отсутствуют подтверждающие это доказательства», — сообщил он.

Защитник назвал заключение своего клиента под стражу незаконным и необоснованным:

— Тяжких насильственных преступлений он не совершал. Подозревается в коррупционном… Скрываться не намеревается. Был задержан после того, как прилетел с отдыха за границей. Если бы был виновен — мог бы не возвращаться...

Адвокат налоговика Андрей Белов просил Верховный суд РТ рассмотреть возможность применения более мягкой меры пресечения. Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Покритиковал адвокат и представленные в суд материалы — «против Гилазиева только показания, нет каких-то подтверждений в виде ОРМ». Речь идет о результатах оперативно-разыскных мероприятий — прослушки, фиксации разговоров на личных встречах, детализации телефонных соединений и так далее.

Представитель прокуратуры РТ Лилия Цеханович заявила о законности избранной меры пресечения и просила апелляционную инстанцию не менять ее.

Судья Верховного суда Татарстана Марат Канафин утвердил решение об аресте Гилазиева. Отметим, что он не первый налоговик в Татарстане, который попал под стражу по делу о крупной взятке. В марте 2021-го в казанской кофейне после получения 10 млн рублей задержали бывшего начальника межрайонной налоговой инспекции №17 (с дислокацией в Бугульме) Марата Мухамадиева. Арестовали по обвинению в посредничестве взятке, под суд отдали за покушение на мошенничество. Летом 2022-го Мухамадиев получил 3 года и 9 месяцев колонии общего режима по приговору Вахитовского райсуда Казани.