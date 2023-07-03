В мае в Татарстане на 3,2% выросла собираемость платежей за ЖКУ

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги по республике в мае этого года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 3,2% и составил 101,3%. Такую статистику озвучил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов на республиканском совещании в Доме правительства.

За первые пять месяцев собираемость, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, выросла на 0,5% и составила 97,2%.

— Среднегодовой уровень составил 99,4%, это выше на 0,6% в сравнении с прошлым годом. В разрезе муниципалитетов ситуация с собираемостью платежей следующая. В 26 муниципальных образованиях среднегодовой уровень недотягивает до среднереспубликанского, при этом 19 муниципалитетов его, напротив, превысили, — сказал Фролов.

Доля платежей в электронном формате достигла 72,6%. При этом в Дрожжановском и Мамадышском районах доля электронных платежей не достигла и 50%. В 27 районах процент онлайн-транзакций колеблется от 50 до 72,6%.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на 1 июня 2023 года татарстанцы задолжали за газ 251 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года долг снизился на 57 млн рублей.

В части потребленной электроэнергии за год фиксируется снижение суммы долга на 8 млн рублей. На 1 июня 2023 года задолженность составила 48 млн рублей.

В апреле глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин рассказал, что уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги по республике в марте этого года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2% и составил 100,6%.



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Айрат Назипов