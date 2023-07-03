Почти 20 тысяч бюджетных мест и 32 новые специальности: как выглядит приемная кампания в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июне в Казани и по все России начала приемная кампания в вузы и сузы. В столице Татарстана школы закончили 18 777 человек, которые, как выразилась на «деловом понедельнике» председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина, «сейчас определяются с выбором дальнейшего жизненного пути и молодежи». В родном городе у них есть возможность поступить на 19 590 бюджетных мест, большая часть из которых приходится на вузы, и на 32 новые специальности. Подробнее — в материале «Реального времени».

Казанские вузы ждут абитуриентов на семь новых специальностей

Приемная кампания в вузах стартовала 20 июня. Продлится она до начала августа.

Традиционного у абитуриентов есть возможность поступить на бюджетные места. На следующий учебный год в рамках средств федерального и республиканского бюджета вузам Казани выделено 13 379 бюджетных мест. На коммерческой основе они готовы принять 18 тысяч человек, а на целевое обучение -около 2 тысяч. Негосударственные вузы, работающие в Казани, получили 274 бюджетных места.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наибольшее число бюджетных мест выделено на инженерно-технические специальности и педагогику. По количеству бюджетных мест на бакалавриат среди вузов лидирует Казанский федеральный университет — почти 4 тысячи.

Помимо основного конкурса, есть и бюджетные места в рамках квоты. Предусмотрена она в том числе для детей участников специальной военной операции.

— В 2023 году для определенной категории поступающих на программы бакалавриата и магистратуры доступна подача документов в рамках отдельной квоты, на которую вузами выделяется не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Герои России, лица, награжденные тремя орденами мужества, дети граждан, принимающих участие в специальной военной операции, добровольцев и мобилизованных, дети военнослужащих и иных участников боевых действий в иностранных государствах. Суммарная квота на Казань составляет примерно 1 300 мест, — рассказала Алия Загидуллина.

Прием ведется в том числе и на новые специальности. В этом году в вузах Казани их насчитывается семь:

— На 2023/2024 учебный год в высших учебных заведениях по программе бакалавриата открыты семь новых специальностей, такие как теплоэнергетика и теплотехника, ландшафтная архитектура, информационные системы и технологии, биотехнологии, экономика, экономика предприятий и организаций, финансы и кредит, — сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи.



Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Традиционно поднимался вопрос и о казанских стобалльниках, которые предпочитают получать образование в других городах. Например, в прошлом году из абитуриентов с высшим баллом по ЕГЭ не осталось в родном городе и половины, хотя их доля и выросла.

— В 2022 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась доля казанских студентов. Из 84 выпускников с наличием высшего балла по единому государственному экзамену 32 остались учиться в родном городе, — сообщила Алия Загидуллина.

Она обратила внимание, что доля иногородних иностранных студентов в Казани по-прежнему гораздо больше. Например, в прошлом учебном году в вузах города обучались 20 917 граждан из 127 стран, в том числе Китая, Узбекистана, Туркменистана, Египта и Ирана.



Алия Загидуллина напомнила, что по итогам завершившегося учебного года в Казани насчитывалось 158 072 студента. Из них 120 584 обучались в 30 вузах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сузах Казани в два раза меньше бюджетных мест, чем в вузах

В сузы Казани, в которых на конец 2022/23 учебного года обучались 37 487 студентов, приемная кампания началась 15 июня. Подать документы абитуриенты могут до 15 августа.

В этом году профессиональные образовательные организации Казани примут на бюджетные 6 211 студентов. На обучение на коммерческой основе предусмотрено 7 163 места. На целевое обучение выделено 647 мест.

Наибольшее количество бюджетных мест в сузах Казани выделено на машиностроение — 1 919, сервис и туризм — 1 603, техника и технологии строительства — 1 365. На здравоохранение готовы принять 1 403 человек.



Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Как и в вузах, в сузах Казани в этом году открылись новые специальности. Их оказалось почти в четыре раза больше, чем в университетах — 25.

— Также открылся новый колледж с пятью новыми специальностями. Дополнительно 145 мест. Отделение среднего профессионального образования Колледжа Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, — сообщила Алия Загидуллина.

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Татьяна Демина