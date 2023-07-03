Минтруд России подготовил законопроект о повышении МРОТ на 18,5% с 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Минтруд России предложил повысить уровень МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

— Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц. Минимальный размер оплаты труда на очередной год устанавливается федеральным законом в текущем году с учетом величины медианной заработной платы, рассчитанной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за предыдущий год, — говорится в тексте законопроекта.

Также в документе указывается, что с 2025 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере не ниже 48 процентов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В июне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года в России на 18,5% даст дополнительные доходы в бюджеты всех уровней. По ее словам, повышение МРОТ напрямую приведет к росту зарплат 4,8 млн россиян.



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Айрат Назипов