Летние мероприятия в Казани приурочат к юбилею Универсиады-2013

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Казани часть событийных мероприятий приурочат к юбилею летней Универсиады, которая проходила в городе в 2013 году. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.



— В текущем году проведение большинства событийных мероприятий приурочены к празднованию десятилетия Всемирной летней Универсиады 2013 года, которые также пройдут в рамках объявленного в 2023 году в Республике Татарстан Года национальных культур и традиций, — сообщила она.

В июне в городе пройдет «Ночной велофест». Его маршрут пройдет по объектам Универсиады и составит около 16 км. Сейчас корректируется маршрут совместно с Госавтоинспекцией.

В июле в Казани состоится гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Планируется, что площадкой фестиваля станет «Ак Барс Арена».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Чтобы и казанцы, и гости вспомнили классную атмосферу, царившую тогда в городе, и гости к ней приобщились. Сегодня еще не весь туристический потенциал раскрыт в полной мере, — добавил глава исполкома Казани Рустем Гафаров.



Напомним, XXVII Всемирная летняя Универсиада проходила в Казани с 6 по 17 июля 2013 года. В ней приняли участие почти 12 тысяч спортсменов.

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Татьяна Демина