«Вкусная Казань» обойдется городскому бюджету в 11,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» в этом году, как и многие другие мероприятия, посвятят юбилею летней Универсиады, которую столица Татарстана принимала в 2013 году. Потратить на его организацию и проведение готовы 11,5 млн рублей, из которых почти 1,8 млн предусмотрены на развлекательную программу, выяснило «Реальное время».

Начальная цена основного контракта составила почти 9,7 млн рублей. Он включает в себя услуги по организации застройки фестиваля — расстановка посадочной зоны, столиков, мусорных контейнеров и кресел, аренда сценического и технического оборудования, SMM и рекламы, обеспечение фотосъемкой и видеосъемкой и координация мероприятия.

Подрядчик должен поставить 80 павильонов, не менее 30 деревянных столов с двумя лавками каждый, как минимум 40 черных металлических бочек, которые также будут служить столиками, а также не менее 90 мусорных контейнеров на 65 литров с крышкой и 15 мобильных туалетных кабин. На фестивале организуют детскую зону — 10 деревянных столиков с лавками, павильон для лектория и восемь мастер-классов.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На фестивале пройдет лекторий, для которого установят шатер. Выступят три спикера. Продолжительность их лекций будет достигать двух часов. Спикеров, прибывших из других городов, заселят в одноместные номера четырехзвездочных отелей.

Напомним, в прошлом году «Вкусная Казань» проходила в сентябре на площадке у Дворца земледельцев. Фестиваль обошелся городскому бюджету в 2,47 млн рублей — в два раза дешевле начальной цены контракта в 5,36 млн рублей.



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Татьяна Демина