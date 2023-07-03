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В Росавиации ожидают восстановления пассажиропотока до допандемийного уровня

15:58, 03.07.2023
В Росавиации ожидают восстановления пассажиропотока до допандемийного уровня
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Росавиация ожидает по итогам 2023 года возвращения пассажиропотока российских авиакомпаний на досанкционный уровень. Об этом сообщил глава ведомства Александр Нерадько.

Он напомнил, что в мае российские авиакомпании перевезли почти столько же пассажиров, как в мае 2021 года.

— За 5 месяцев текущего года пассажиропоток российских компаний вырос на 21%, то есть почти на четверть по сравнению с прошлым годом, в основном за счет развития внутренних перелетов, — цитирует главу Росавиации «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В апреле в Росавиации призвали не допускать необоснованного роста стоимости авиабилетов. Авиакомпаниям рекомендовали провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, с тем чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для россиян.

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Айрат Назипов
БизнесТранспорт

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