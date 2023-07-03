В Росавиации ожидают восстановления пассажиропотока до допандемийного уровня
Росавиация ожидает по итогам 2023 года возвращения пассажиропотока российских авиакомпаний на досанкционный уровень. Об этом сообщил глава ведомства Александр Нерадько.
Он напомнил, что в мае российские авиакомпании перевезли почти столько же пассажиров, как в мае 2021 года.
— За 5 месяцев текущего года пассажиропоток российских компаний вырос на 21%, то есть почти на четверть по сравнению с прошлым годом, в основном за счет развития внутренних перелетов, — цитирует главу Росавиации «РИА Новости».
В апреле в Росавиации призвали не допускать необоснованного роста стоимости авиабилетов. Авиакомпаниям рекомендовали провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, с тем чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для россиян.
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