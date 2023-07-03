ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова

ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, организованную украинскими спецслужбами. Об этом информирует «РИА Новости».

Сотрудникам ведомства удалось задержать гражданина России, которого завербовала Служба безопасности Украины (СБУ). Его обучали минно-взрывному делу.

Уточняется, что предполагаемый злоумышленник планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»), а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

В мае сотрудники ФСБ пресекли подготовку покушений агентурной сети военной разведки Украины на руководителей Крыма. Агентурная сеть ГУР МО Украины планировала серию резонансных диверсионно-террористических актов в Крыму. Объектами посягательств выбрали главу республики Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Мишенями для терактов были объекты транспортной инфраструктуры полуострова. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО — шесть граждан России и Украины, гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств.



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Айрат Назипов