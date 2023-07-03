КАМАЗ запустил по М-11 еще три беспилотных грузовика
Еще три беспилотных грузовика КАМАЗа запустили по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, сейчас на маршруте шесть таких автомобилей, сообщает «РИА Новости» в пресс-службе автопроизводителя.
Пять автомобилей выполняют коммерческие перевозки, еще один отрабатывает технические алгоритмы для улучшения качества работы.
Беспилотные КАМАЗы впервые запустили по М-11 14 июля. Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР).
Всего по трассе планируют дополнительно запустить 12 беспилотных грузовых автомобилей для коммерческих перевозок.
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