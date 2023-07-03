В Татарстане к отопительному сезону подготовили 40% котельных

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

К отопительному сезону в Татарстане подготовили 40% котельных — всего 1 160, рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов на республиканском совещании в Доме правительства.



Что касается готовности многоквартирных домов, на сегодняшний день паспорта готовности получили 3 385 объектов, что составляет 19%.

Готовность по объектам образования составляет 38%, здравоохранения — 37%, культуры — 40%, соцзащиты — 34%, спорта — 44%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 69%. Полностью завершены работы на 134 объектах, из них за последние две недели — 23 объекта в семи районах республики. Работы продолжаются в 588 многоквартирных домах.

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги по республике в мае этого года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 3,2% и составил 101,3%.

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Маргарита Головатенко