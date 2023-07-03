Татарстан утвердил программу снижения доли населения с доходами ниже границы бедности

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил региональную программу снижения доли населения с доходами ниже границы бедности. Она рассчитана на 2023—2030 годы.

Цель программы — обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, а также снижение уровня бедности в Татарстане к 2030 году в два раза по сравнению с 2017-м. В ее задачи входит развитие системы социальной помощи нуждающимся, системы соцконтракта и организация социальной адаптации малоимущих.

Ожидается, что реализация программы позволит построить эффективную систему по выводу граждан из сложной жизненной ситуации посредством обеспечения устойчивого роста реальных доходов, повышения адресности социального обслуживания и содействия трудовой занятости.

В программе указано, что по итогам выборочного наблюдения за доходами населения и участием в соцпрограммах за 2022 год, проведенного Росстатом, доля малоимущих в общей численности городского населения составила 1,6% против 2% в 2019-м. В сельских населенных пунктах показатель достигал 5,6%, что меньше, чем в допандемийнный год — 8,4%.

Больше половины — 52,2% — в общей численности малоимущего населения составляли домохозяйства из пяти и более лиц. Из них 41,6% имеют три и более ребенка.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В плане реализации программы — 33 мероприятия. Например, в 2023—2030 годах в Татарстане намерены поэтапно повышать зарплаты отдельных категорий работников социальной сферы и науки, увеличивать МРОТ, мониторить показатели уровня погашения задолженности по невыплате зарплаты перед работниками организаций республики, а также организовать работу по снижению неформальной занятости.

В Татарстане также будут вести реестр граждан с доходами ниже прожиточного минимума в разрезе районов и городских округов.

Напомним, в 2022 году доля жителей Татарстана, находящихся за чертой бедности, составила 5%, что является минимумом с 1995 года. Это 194,3 тысячи человек.

За период с 1995 года по 2022-й самый высокий показатель доли жителей Татарстана с денежными доходами ниже границы бедности зарегистрировали в 2000 году. Он составлял 33,2%.



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Татьяна Демина