В Татарстане ожидается жара до +35 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На этой неделе в Татарстане установится сухая и жаркая погода. Гидрометцентр республики прогнозирует до +35 градусов.

Во вторник, 4 июля, в крайних восточных районах Татарстана местами пройдет кратковременный дождь. Ночью ожидается от +13 до +18 градусов, днем — от +26..+31°С.

В среду и четверг, 5 и 6 июля, дождей в республике не прогнозируется. Ночью температуры составят +12..+18 градусов, днем воздух прогреется до +27..+33°С

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, жара сохранится до конца этой недели, осадки маловероятны. Днем температуры будут достигать +30..+35 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В понедельник, 3 июля, преимущественно в центральных и восточных районах Татарстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. В полдень зафиксировано от +24 до +28 градусов.

Напомним, в июне в Татарстане наблюдалась прохладная погода. В некоторые дни среднесуточные температуры опускались на 6—9°С ниже нормы. Ночами фиксировались заморозки.

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Татьяна Демина