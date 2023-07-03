В выпускных мероприятиях России приняли участие почти 1,2 млн школьников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Почти 1,2 млн выпускников приняли участие в праздничных мероприятиях в связи с окончанием школы в российских регионах, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



— Выпускные вечера состоялись более чем в 37 тысячах образовательных организаций по всей стране. В них приняли участие порядка 1 млн 200 тысяч выпускников, — приводит «Интерфакс» ее слова.

Она отметила, что только выпускной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве посетили более 29 тысяч школьников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Охрану общественного порядка на мероприятиях обеспечивали более 61 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии, представителей общественных формирований правоохранительной направленности и работников частных охранных предприятий.

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Маргарита Головатенко