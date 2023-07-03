Утолить кадровый голод и сделать привлекательной: в Татарстане обновят программу развития сельского хозяйства

Новые мировые вызовы привели к переосмыслению и глубокой реновации агропромышленного комплекса как в стране, так и в республике

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана планируют внести изменения в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции на 2013—2025 годы. Обновленный документ должен увеличить сроки ее реализации еще на пять лет и разделить на несколько этапов. Вместе с этим вдвое вырастет и количество подпрограмм. Все они будут направлены на достижение четырех главных целей, суть которых — повысить привлекательность и независимость агропромышленного комплекса. Подробности — в материале «Реального времени».

Программу поделят на два этапа, добавив десяток проектов

Госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013—2025 годы» была утверждена постановлением Кабмина республики еще в апреле 2013 года. На протяжении десяти лет она неоднократно дополнялась, последнее изменение было внесено в мае текущего года.

Предлагаемый документ должен будет разделить программу на несколько этапов. Пока что финансирование предусмотрено лишь на два:

Первый — с 2013 по 2023 год: 226,7 миллиарда рублей;

Второй — с 2024 по 2026 год: 40,2 миллиарда рублей.

Еще четыре оставшихся года (с 2026 по 2030-й) пока что не имеют расчетов на необходимое финансирования. Они будут внесены в программу по итогам реализации первых этапов.

Таким образом, общий объем уже рассчитанных средств составит чуть более 267 миллиардов рублей. Эта сумма уже на 5,25% больше той, что планировалась изначально (2013—2025 годы) — 253,6 миллиарда. Вместе с этим может вырасти и количество подпрограмм — если ранее их было всего 10, то сейчас их может стать 20. В рамках их реализации на территории Татарстана планируется модернизация производственных мощностей хлебопекарных предприятий и технического парка, а также создание экономически благоприятных условий и кадрового резерва:

«Развитие экспорта продукции АПК в Республике Татарстан на период 2024—2026 годов»;

«Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»;

«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»;

«Стимулирование развития виноградарства и виноделия»;

«Развитие сельского туризма»;

«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»;

«Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»;

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»;

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

«Благоустройство сельских территорий»;

«Содействие занятости сельского населения»;

«Современный облик сельских территорий»;

«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»;

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры»;

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;

«Поддержка малых форм хозяйствования»;

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»;

«Обеспечение реализации Государственной программы»;

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;

«Совершенствование управленческого обеспечения реализации Государственной программы».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В госпрограмму ни разу не входили проекты по модернизации технических мощностей, развитию жилищного строительства, благоустройству и совершенствованию инфраструктуры. Также никогда не развивалась привлекательность сельских территорий как в рамках туризма, так и с точки зрения кадрового вопроса. Еще одним интересным моментом является и то, что власти всерьез занялись темой развития виноделия.

Появление всех этих проектов объясняется тем, что с началом специальной военной операции на Украине и введением санкций со стороны Запада отечественный рынок покинуло большое количество зарубежных предприятий. Такая ситуация сказалась как на агротехническом комплексе (запчасти для машин, сельхозорудий и обрабатывающих станков), так и на самих продуктах (небольшое количество виноградников и, как следствие, малоразвитая винодельческая индустрия). Таким образом, новая программа будет направлена на повышение уровня обеспеченности и комфорта при проживании и работе в сельскохозяйственных угодьях.

Агропром республики пойдет к конкретным целям

Что же касается самих целей госпрограммы, то до текущего года ими являлись: повышение конкурентоспособности и финансовой устойчивости, экологизация производства и комплексное развитие сельских территорий. Теперь же власти хотят достичь конкретных результатов по основным направлениям:

создание условий для достижения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 120,7% от уровня 2020-го;

создание условий для достижения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 129% от уровня 2020-го;

создание условий для достижения уровня среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году — 62 322 рубля;

создание условий для достижения объема экспорта продукции агропрома (в сопоставимых ценах) в размере $287,2 млн к концу 2024-го.

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев (архив)

Для достижения этих целей властям и аграриям необходимо будет решить целый ряд проблем, часть из которых возникла в отрасли относительно недавно. К числу таких относятся: биологические угрозы, связанные с возникновением и распространением инфекционных заболеваний, а также торговые (тарифные) барьеры. Еще тремя главными преградами являются различная динамика цен на продукцию и материально-технические ресурсы, зависимость от импорта и кадровый голод.

Вместе с решением этих проблем власти предлагают выделить в качестве дополнительных приоритетов: селекцию и генетику, цифровизацию отраслей, развитие перерабатывающей промышленности, а также сервисов и решений по оптимизации логистики.

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев (архив)

Несмотря на препятствия, 2022 год запомнился как успешный

Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса с учетом членства России во Всемирной торговой организации (ВТО), а также участия в Евразийском экономическом союзе (ЕЭС) и других объединениях на экономическом пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Сам же Татарстан входит в пятерку лидеров среди регионов страны по объему валовой сельхозпродукции. Так, общая площадь республики составляет 6,8 миллиона гектаров, из которых 4,3 миллиона — это сельскохозяйственный угодья (при этом 3,3 миллиона — это пашни, — прим. ред.). Что касается граждан, проживающих в сельской местности и занятых в этой сфере, то их число достигает 900 тысяч человек, или 23,2% от всего населения Татарстана. Таким образом, имея 2% угодий всей страны, республика производит 4% ее продукции.

В прошлом году объем продукции сельского хозяйства составил 334 миллиарда рублей. При этом общий индекс производства (ИП) достиг 125,9% по отношению к уровню 2021-го, 109,3% к 2018-му и 123,2% к 2012-му. По растениеводству ИП достиг 160% к предыдущему году, а по животноводству — 100,9%.

Что касается самой продукции, то в прошлом году на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 57,2%, хозяйств населения — 32,1%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей — 10,7%. При этом из общего объема производства 52,6% занимает продукция растениеводства, остальные 47,4% — продукция животноводства.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Если пройтись по отдельным — наиболее крупным областям, то в 2022 году:

Валовой сбор зерна составил 5,2 миллиона тонн в весе после доработки, что в 2,2 раза больше, чем было получено в 2021-м. Рост производства обусловлен подъемом урожайности в 2,3 раза при сокращении убранных площадей на 5,4%.

Валовой сбор сахарной свеклы вырос на 43,3% и составил 1,9 миллиона тонн. Увеличение обусловлено повышением урожайности на 43,7% при снижении убранных площадей на 4,4%.

Производство картофеля составило 920 тысяч тонн и выросло на 19,5% за счет увеличения урожайности на 26,3%, при снижении убранных площадей на 5,1%.

В хозяйствах всех категорий насчитывалось 913,5 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 328,2 тысячи коров, 468,5 тысячи свиней, 300,8 тысячи овец и коз, 17,5 миллиона птицы.

Было произведено 2 миллиона тонн молока (103,8% к уровню 2021-го), 527 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 1,5 миллиона яиц (101,7% к уровню предыдущего года).

Среднемесячная начисленная заработная плата за 2022 год по сельскохозяйственным организациям всех категорий составила 38 023 рубля, что выше показателя 2021 года на 21,6%. При этом зарплата за январь — декабрь прошлого года достигала 40 997 рублей, что на 23,4% выше аналогичного прошлогоднего показателя.

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев (архив)

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