Сергей Шойгу рассказал, почему провалилась попытка дестабилизировать обстановку в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал попытку вооруженного мятежа, которая произошла 24 июня. Он заявил, что она провалилась благодаря военнослужащим, которые проявили верность присяге и воинскому долгу.

— Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный главнокомандующий. Речь идет о попытке 23—25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу, — заявил Сергей Шойгу.

По его словам, события, развернувшиеся в прошлом месяце вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина, не повлияли на действия группировок российских войск. Военнослужащие продолжали выполнять поставленные перед ними задачи.

Напомним, вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с обращением, сообщив, что по его подразделениям нанесли удары. Минобороны России опровергло все его заявления о причастности ведомства к инциденту.

В ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами». Против Евгения Пригожина возбудили уголовное дело.

В субботу, 24 июня, Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».

После достижения договоренности в Кремле 24 июня объявили, что возбужденное в отношении Евгения Пригожина уголовное дело прекратят. ФСБ сделала это 27 июня, указав, что участники военного мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.



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Татьяна Демина