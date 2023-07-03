Татарстан на этой неделе планирует ввести режим ЧС из-за засухи

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане на этой неделе из-за засухи могут ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, заявив, что при норме осадков в 60 мм за июнь выпало в среднем 15 мм.

— Текущий год у нас очень засушливый. В этом году погода вообще каждый день нам сюрпризы устраивает. В этом году и весна ранняя пришла, отсеялись на 2—2,5 недели пораньше, — сказал он.

По его словам, «негативные моменты», связанные с неблагоприятной для урожая погодой, есть по всему Татарстану. В некоторых районах за июнь осадков не наблюдалось совсем.

— Это и почвенная засуха, и атмосферная засуха. Мы планируем на этой неделе режим ЧС вводить, — сказал Марат Зяббаров.

Марат Зяббаров заверил, что, несмотря на проблемы с заготовкой, ни население, ни предприятия без зерновых не останутся. По его словам, у Татарстана есть опыт, который позволит разрешить ситуацию.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Как рассказывал «Реальному времени» зампредседателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев, нужно обратить особое внимание на засуху во многих районах республики, а особенно на юго-востоке Татарстана — и, в том числе, поднять вопрос о ЧС.

— Например, в течение весны и лета осадки были минимальны в Ютазинском районе и в ряде других районов, там не только воздушная засуха, но и почвенная засуха. Такая же картина в Азнакаевском, Альметьевском и Бавлинском районах. На мой взгляд, в этих районах вполне обоснованно поднять вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации. Потому что на полях вышеназванных районов имеются проблемы с заготовкой кормов. Будет определенное снижение урожая зерновых. На сегодняшний день с первого укоса кормов будет меньше, чем в прошлом году. А ведь кормами нужно обеспечивать и личные подсобные хозяйства. В то же время есть районы в Татарстане, особенно в северной части республики, которые имеют хорошие результаты по заготовке кормов. Эти районы и хозяйственные субъекты показывают и разную адаптивность к этим условиям, да, возможно, там прошло дождей больше, но тем не менее конкурентоспособные технологии никто не отменял. Сегодня очень нужны дожди по всей республике. Нынешнюю погодную ситуацию нужно принять за норму, специалисты и ученые должны выработать комплекс агротехнических мер, чтобы противостоять засухе. В Татарстане она бывает каждый второй-третий год, засуха здесь частый «гость». Ее надо признавать и найти меры, чтобы этому явлению противостоять, — сказал Тахир Хадеев.

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Татьяна Демина