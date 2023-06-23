Итоги дня: санкции ЕС против России и ответ на них, выборы в Академии наук Татарстана, очаги чумы в Монголии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 23 июня:
- Под санкции Евросоюза попали несколько казанских предприятий: Казанский вертолетный завод (КВЗ), «Ак Барс Холдинг», судостроительная корпорация «Ак Барс», КАМАЗ и завод «Элекон». Список пополнили уроженец Казани, начальник Главного штаба Сухопутных войск — первый замглавнокомандующего Сухопутными войсками Александр Лапин, а также вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.
- Москва, в ответ на вступивший в силу 11-й пакет санкций, расширила перечень представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. В список попали сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран — членов ЕС, а также частные лица, которые имеют отношение к оказанию военной помощи Киеву.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. В ходе встречи обсуждались развитие дорожной инфраструктуры на территории республики и реализация дорожных проектов, в том числе строительство автодороги Шали — Бавлы. Также Минниханов вручил Петушенко медаль в честь 100-летия ТАССР за плодотворное сотрудничество и существенный вклад в развитие Татарстана.
- В Академии наук Татарстана сегодня подсчитали голоса за кандидатов в академики и члены-корреспонденты АН РТ. Так, за присвоение спикеру Госсовета РТ и доктору политических наук Фариду Мухаметшину статуса действительного члена проголосовали 29 академиков, четверо были против. Также большинством голосов, но не единогласно на общем собрании академики поддержали кандидатуры доктора технических наук и директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова и доктора исторических наук, декана Высшей школы исторических наук и Всемирного культурного наследия, завкафедрой истории Татарстана Института международных отношений КФУ Айрата Ситдикова
- Рустам Минниханов назвал актуальной задачу подготовки управленческих кадров, которые способны работать в самых сложных условиях. Он также заявил, что, «несмотря на непростую международную ситуацию, мы стремимся расширять связи с дружественными государствами, в том числе в научно-образовательной сфере». Раис Татарстана также обратил внимание, что Татарстан не первый раз становится площадкой для экспертных дискуссий, посвященных вопросам бизнес-образования.
- В Татарстане в 2023 году на переоборудование транспортных средств на компримированный природный газ направят 122 млн рублей: 73 млн 754 тысячи из бюджета Российской Федерации и 49 млн 169 тысяч рублей из республиканского. За прошлый год в Татарстане на переоборудование транспорта под компримированный природный газ направили 134 млн рублей, просубсидировали 1 096 автомобилей.
- В Татарстане на сегодняшний день разрабатывается новая программа развития рынка газомоторного топлива на новый десятилетний период. Также параллельно ведется работа по разработке аналогичной программы на федеральном уровне. По словам замминистра промышленности и торговли Татарстана Марата Минибаева, республика предложила дополнительные меры по стимулированию рынка газомоторного топлива. Они обсуждаются.
- В Татарстане ввели более 2 млн квадратных метров жилья, что составляет 70% от плана. Застройщики коммерческого жилья ввели 65% от запланированного объема. В абсолютных цифрах это 115 многоквартирных домов общей площадью 926 тыс. кв. метров. По программе социальной ипотеки ввели 26 домов на 104 тыс. кв. м, что составляет 65% от общего объема обязательств. На 69% выполнен годовой план в части индивидуального жилищного строительства. Общая площадь готовых домов составляет 1,3 млн кв. метров.
- Этим летом в Казани капитально отремонтируют комплекс зданий государственной ветакадемии им. Баумана. Учебное заведение обновят к 150-летнему юбилею. На время ремонта здание закрывать не собираются, а закончить работы хотят уже к сентябрю. Подробнее — в материале «Реального времени».
- На паспортизацию дорог и внутриквартальных проездов Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани выделят 1,2 млн рублей. Средства выделяют из бюджета города. Паспортизировать планируют 48 км дорог, это 39 объектов. В паспорте будут такие данные, как схема расположения объекта, уборочные территории, информация о состоянии проезжей части, наличии обочин, съездов, тротуаров, газонов, опор освещения.
- В 2023 и 2024 годах Татарстан планирует приобрести 474 единицы общественного транспорта на газомоторном топливе, республика будет участвовать в программе ГТЛК. Миндортранс Татарстана определил текущую потребность в обновлении общественного транспорта в 39 из 45 муниципалитетов.
- В России производственная занятость снизилась с 34,4% в 2007 году до 28,9% в 2022 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в течение последних 15 лет наблюдалась устойчивая тенденция, по которой граждане переходили из производственного сектора в сектор услуг. Также Голикова рассказала, что за 2 года на 1,6 млн человек возросло количество граждан, которые находятся в трудоспособном возрасте.
- Президентского указа о назначении в новый российский регион — Донецкую Народную Республику — ожидает 63-летний Магнави Гараев, экс-глава Квалифколлегии судей Татарстана и экс-председатель двух районных судов. Высшая квалифколлегия судей РФ рекомендовала его на пост председателя Буденновского межрайонного суда Донецка, сам Гараев от комментариев пока воздерживается.
- В 17 аймаках (регионах) Монголии насчитали 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и Китаем, сообщил Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии. Случаи заболевания и смерти человека от чумы были зарегистрированы в аймаке Ховде на границе с КНР в 2020 и 2022 годах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала регионам обеспечить готовность к мероприятиям по профилактике чумы.
- В Казани на организацию общегородского выпускного потратят 12 млн рублей. Средства выделяют из бюджета столицы Татарстана. Заказчиком выступает Комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани. Заявки принимают до 30 июня. Подрядчика определят 4 июля.
- Татарстан и еще пять регионов России получат из бюджета России дополнительные 78 млн рублей на создание умных спортивных площадок по федеральному проекту «Бизнес-спринт» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Республика получит в общей сложности 104 млн рублей — 78 млн в 2023 году и 26 млн в 2025-м.
- В Казани 8 (с 9:00 до 18:00) и 9 (с 7:00 до 15:00) июля введут запрет на использование маломерных судов, в том числе гидроциклов, байдарок, гребных лодок, парусных, прогулочных и спортивных судов на Казанке. Он будет действовать на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум». Запрет на использование маломерных судов на Казанке вводится в связи с проведением спортивных соревнований по триатлону — первенства России, республиканских соревнований «Детская лига», соревнований среди спортсменов-любителей.
- В Арбитражном суде Татарстана завершилось судебное разбирательство между Казанским государственным медицинским университетом и мебельными компаниями. Те указывали, что их заявки на поставку мебели для общежития на 40 миллионов рублей отклонили необоснованно. Однако суд встал на сторону КГМУ, параллельно признав незаконным решение УФАС о том, что вуз якобы нарушил законодательство. Университет поприветствовал решение арбитража. Подробнее — в материале «Реального времени»
- Не пришел на свой приговор в мае 2022-го, получил реальный срок и до вчерашнего дня жил по эту сторону решетки. Потому что осужденного и объявленного судом в розыск экс-начальника межрайонной инспекции ФНС №9 по Татарстану Алмаза Сафина никто не спешил брать под стражу. Силовые ведомства лишь пересылали друг другу полученные из суда бумаги о том, что в декабре 2022-го приговор вступил в силу. Когда вопросом преступления без наказания озадачилось «Реальное время» — исполнители нашлись.
Ключевые события 485-го дня специальной военной операции на Украине:
- ФСБ России задержала пять человек, которые пытались приобрести при координации гражданина Украины один килограмм радиоактивного вещества за $3,5 млн и вывезти его за рубеж, чтобы использовать в ущерб интересам России в ходе спецоперации, сообщила ЦОС ФСБ РФ.
- В Минобороны России заявили, что сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
- В течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделениями ВСУ предпринимались на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.
- Общие потери противника за сутки составили более 130-ти украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.
- На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка Донецкой Народной Республики.
- На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Площанка Луганской Народной Республики, а также в Серебрянском лесничестве.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.
- Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре тактические ракеты «Точка-У», а также пятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспортНедвижимость
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