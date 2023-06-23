В Татарстане на переоборудование транспорта на КПГ направят 122 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2023 году на переоборудование транспортных средств на компримированный природный газ направят 122 млн рублей. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли республики Марат Минибаев.



— В 2023 году в соответствии с соглашением, которое у нас уже заключено с Министерством энергетики, у нас предусмотрено выделение 122 млн рублей. Из них из бюджета Российской Федерации — 73 млн 754 тысячи, из республиканского — 49 млн 169 тысяч рублей, — сообщил он.

За прошлый год в Татарстане на переоборудование транспорта под компримированный природный газ направили 134 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Эти средства были полностью нами освоены. Мы просубсидировали 1 096 автомобилей, — заявил Марат Минибаев.

Напомним, за январь — май 2023 года под КПГ в Татарстане переоборудовали 199 транспортных средств. За прошлый год их количество составило 1 221.



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Татьяна Демина