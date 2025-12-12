АвтоВАЗ отзовет 33 450 автомобилей Lada Granta

Список VIN‑кодов отозванных автомобилей приведен в соответствующем приложении

Фото: Динар Фатыхов

АО «АвтоВАЗ» объявило об отзыве крупной партии автомобилей Lada Granta. Под кампанию попадают 33 450 машин, реализованных в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года. Список VIN‑кодов отозванных автомобилей приведен в соответствующем приложении. Информацию подтвердил Росстандарт.

В сообщении компании поясняется, что решение о дополнительной проверке отдельных модификаций Lada Granta принято в рамках постоянной работы АвтоВАЗа над улучшением потребительских характеристик автомобилей. В сервисных центрах будет проведена диагностика одного из функциональных узлов — специалисты проверят состояние крепежного элемента, чтобы исключить потенциальные риски его ослабления.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

22 октября компания объявила о добровольном отзыве 8 209 автомобилей Lada X‑Ray. Под кампанию попали машины, выпущенные в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025 года. Причина — необходимость дооснащения транспортных средств системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), известной как «ЭРА‑ГЛОНАСС».

Рената Валеева