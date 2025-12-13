Новости экономики

Эксперт назвал опасные признаки налоговой схемы с самозанятыми

20:04, 13.12.2025

Налоговый юрист выделил десять таких признаков

Фото: Динар Фатыхов

Налоговый юрист Владислав Каминский назвал десять наиболее опасных признаков налоговой схемы с самозанятыми для бизнеса.

Эксперт выделяет следующие признаки:

  • чеки с одним и тем же заказчиком (более 90% дохода);
  • сотрудничество три и более месяца подряд;
  • одни и те же устройства (IP-адреса);
  • перевод группы работников в другую фирму как самозанятых;
  • фирмы — аффилированы;
  • работа с самозанятым в течение двух лет с момента увольнения;
  • мало штатных сотрудников, много самозанятых (больше 35);
  • доход самозанятого приближен к зарплате (больше 35 тыс.);
  • выплаты самозанятым — в дни выплаты зарплаты;
  • длительные отношения.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди распространенных признаков — длительное сотрудничество и доход самозанятого только от одного контрагента.

Ранее сообщалось, что в России рассматривается проект ужесточения контроля трудовыми инспекциями. Планируется, что будет обновлен перечень индикаторов риска для назначения проверок. Если сейчас контролеры Минтруда используют усредненные показатели при оценке самозанятых контрагентов компании, то в дальнейшем могут перейти на персональное оценивание каждого такого контрагента.

Зульфат Шафигуллин

