Эксперт назвал опасные признаки налоговой схемы с самозанятыми
Налоговый юрист выделил десять таких признаков
Налоговый юрист Владислав Каминский назвал десять наиболее опасных признаков налоговой схемы с самозанятыми для бизнеса.
Эксперт выделяет следующие признаки:
- чеки с одним и тем же заказчиком (более 90% дохода);
- сотрудничество три и более месяца подряд;
- одни и те же устройства (IP-адреса);
- перевод группы работников в другую фирму как самозанятых;
- фирмы — аффилированы;
- работа с самозанятым в течение двух лет с момента увольнения;
- мало штатных сотрудников, много самозанятых (больше 35);
- доход самозанятого приближен к зарплате (больше 35 тыс.);
- выплаты самозанятым — в дни выплаты зарплаты;
- длительные отношения.
Среди распространенных признаков — длительное сотрудничество и доход самозанятого только от одного контрагента.
Ранее сообщалось, что в России рассматривается проект ужесточения контроля трудовыми инспекциями. Планируется, что будет обновлен перечень индикаторов риска для назначения проверок. Если сейчас контролеры Минтруда используют усредненные показатели при оценке самозанятых контрагентов компании, то в дальнейшем могут перейти на персональное оценивание каждого такого контрагента.
