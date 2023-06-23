Под санкции Евросоюза попали Лейла Фазлеева и Ринат Садыков
Под санкции Евросоюза попали несколько казанских предприятий. В их числе — Казанский вертолетный завод (КВЗ), «Ак Барс Холдинг», судостроительная корпорация «Ак Барс», КАМАЗ и завод «Элекон».
Список также пополнил уроженец Казани, начальник Главного штаба Сухопутных войск — первый замглавнокомандующего Сухопутными войсками Александр Лапин.
Также в списке значатся вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.
Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России, в эту пятницу он вступил в силу.
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