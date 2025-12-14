В Казани вручили национальную премию «Болгар радиосы»

Более 30 татарских исполнителей получили долгожданную «Золотую звезду»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в концертном зале «Пирамида» состоялась торжественная церемония вручения XIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Она собрала лучших представителей татарской эстрады, в числе которых Гузель Уразова, Элвин Грей, Винера Ганиева, Фирдус Тямаев и многие другие. 31 лауреат получил заветную «Золотую звезду». Подробности — в материале «Реального времени».

«Мы ни разу не пропустили премию «Болгар радиосы»

В этом году традиционное чествование лучших татарских исполнителей прошло в 13-й раз. О том, насколько значимым стало это событие, говорит и тот факт, что билеты были полностью распроданы за месяц до мероприятия. Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы» каждый год собирает в зале КРК «Пирамида» слушателей радио не только со всех районов Татарстана, но и из многих городов России.

Миннефоат и Фарида Алиуллины приехали специально на вручение премии из Ульяновска, вместе со своими друзьями. Они выходцы из Дрожжановского района Татарстана и много лет проживают в соседнем регионе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы ни разу не пропустили эту церемонию. Приезжаем сюда каждый год. Для нас это уже традиция. Мы татары и слушаем «Болгар радиосы», смотрим ТНВ постоянно, потому что очень любим татарские песни. Здесь мы заряжаемся энергией. У нас в регионе активно работает Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, которой руководит Рамис Сафин, мы поддерживаем с ними связь, принимаем участие в мероприятиях, которые они проводят. Наша дочь, когда была маленькой, ходила на татарские танцы. Мы старались всегда прививать нашим детям, сыну и дочери, любовь к нашему языку и культуре, — рассказала чета.



Хасанова Флера приехала из Бавлов и специально на этот праздник сшила золотую тюбетейку. Вместе с подругой Альмирой Минкиной они подбирали наряд в национальном стиле, с татарскими украшениями. Флера ханум в конце декабря отмечает свой день рождения и каждый раз вот уже пятый год подряд получает в подарок от друзей билет на премию «Болгар радиосы»:

— Я с «Болгар радиосы» утром просыпаюсь, вечером засыпаю. Знаю всех ведущих. Видеть их вживую для меня большая радость. Радио помогает сохранять татарскую песню, а значит и нашу культуру. Я сама работаю библиотекарем в школьной библиотеке, а также руковожу детским театральным кружком «Ильхам». Мы стараемся передать любовь к татарскому языку молодому поколению.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Я мечтала получить эту награду с самого детства»

Особенностью Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является то, что каждый год вместе с певцами на сцену поднимаются и авторы песен. Рекордсменом вечера стал композитор Айдар Тимербаев, которого чествовали восемь раз. Это один из самых популярных авторов музыки на татарской эстраде и за его песнями исполнители выстраиваются в очередь.

— Песня рождается из глубины души, а душа у нас татарская. Сейчас многие пишут в самых разных стилях, рок, инди и т. д., и это прекрасно, но главное — чтобы песня оставалась татарской и чтобы в тексте содержался смысл. Одно только меня беспокоит — сейчас я очень часто стал сталкиваться с тем, что песни пишут при помощи искусственного интеллекта и выдают их за свои. Я против такого, такая музыка ненастоящая. Что бы ни говорили, в основе наших песен лежит «татарскость», а ИИ на такое не способен, в нем нет души. Какими вырастут дети, которые слушают эти песни, смогут ли они сохранить наш язык — все это меня очень волнует, — признался композитор.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для 19-летней Миляуши Закировой, дочери известных татарских исполнителей Рустема Закирова и Люции Мусиной, это первая в жизни статуэтка. Юная исполнительница уже несколько раз выступала на церемонии вручения премии, однако сольно пела здесь впервые.

— Это для меня большая радость, я с самого детства пою и всегда мечтала выступить на этой сцене и получить «Золотую звезду», — поделилась своими эмоциями молодая певица.

В этом году Миляуша поступила на курс Фарида Бикчентаева в ГИТИС, где познает азы актерского искусства.

— Мы учимся в Казани на базе театра имени Галиасгара Камала, а экзамены сдаем в Москве. Я поступила в театральный, чтобы раскрепоститься, чувствовать себя на сцене свободнее и побороть свою застенчивость. Это для меня серьезный опыт, но пока я не строю конкретных планов, просто учусь и развиваюсь, а что будет дальше одному Аллаху известно, но петь я не перестану, — выразила уверенность исполнительница.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гульназ Салахова тоже исполнила свою мечту стать певицей, однако сделала это позже, уже когда стала профессиональным инженером:

— Я всегда любила петь, но не относилась к этому серьезно. Попробовать мне предложил известный татарский певец и автор песен Ильназар, он увидел мой потенциал и вот уже два года я веду свою творческую деятельность. За это время мы успели записать уже много песен, и я очень рада, что они пришлись по душе слушателям «Болгар радиосы» и зрителям ТНВ. Я на своем примере показываю, что мечтать и воплощать их в жизнь никогда не поздно!



«Мон есть в душе каждого человека»

А вот популярная исполнительница Зульфира Шайдуллина уже сбилась со счету, сколько «Золотых звезд» она получила за свою творческую карьеру. Певица регулярно становится обладательницей заветной награды. В этом году она выступила с песней под названием «Хэтерлисенме» («Помнишь ли ты»), которая особенно ей по душе:

— У этой песни необычная судьба. Композитор Айдар Тимербаев предложил мне ее уже два года назад, и она сразу запала в душу. Но мне почему-то казалось, что она не понравится слушателю. Несмотря на сомнения, я все-таки решила ее записать в студии, хотя бы просто для себя. Но, как оказалось, ее полюбили очень многие, и она стала популярной, — рассказала певица.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этом году главной идеей премии стал рассказ о пяти стихиях природы: земле, воде, огне, воздухе и моң (мелодия, душевность). Об этом рассказал исполнительный директор «Болгар радиосы» Ильфар Каримов.

— Все эти стихии отражаются в татарских песнях. Они олицетворяют любовь к родному краю, к нашему языку, к семье, к самой жизни. «Мон», мне кажется, есть в душе каждого человека, эта душевность поддерживает нас и дает силы. Все эти понятия объединяет музыка. У нас часто спрашивают, в чем особенность национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Мы считаем, что она в первую очередь заключается как раз в татарской душе и в татарском «мон», в чествовании уникальной национальной идентичности, — подчеркнул директор радиостанции.

В этом году церемонию вели ведущие «Болгар радиосы» Рустем Гайзуллин и Эльвира Вильдан. 31 артист получил почетную награду премии — «Золотую звезду».

Лауреаты премии:

1. Винера Ганиева,

2. Гузель Уразова,

3. Зайнап Фархетдинова,

4. Анвар Нургалиев,

5. Ильсия Бадретдинова,

6. Элвин Грей,

7. Рифат Зарипов,

8. Эльмира Калимуллина,

9. Фирдус Тямаев,

10. Вадим Захаров,

11. Марат Яруллин,

12. Гульназ и Ильсур Шарипжановы,

13. Алсу и Азат Фазлыевы,

14. Ильшат Сафин,

15. Ильнат Фархуллин,

16. Энже Егорова,

17. Миляуша Закирова,

18. Ришат Фазлиахметов,

19. Гульназ Асаева,

20. Зарина Хасаншина,

21. Гульназ Салахова,

22. Чулпан Йосупова,

23. Зинира и Ризат Рамазановы,

24. Зульфира Мирзаянова,

25. Алина Давыдова

26. Лейла Галиева

27. Эльмира Гильфанова и Рафиль Залялиев

28. Гульзада и Илгиз Хасаншины

29. Ильмира Нагимова

30. Диля Нигматуллина

31. Винарис Ильегет и Лилия Хамитова

