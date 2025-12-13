В Госдуме предложили отменить ЕГЭ из-за падения качества образования

Миронов считает, что без отмены ЕГЭ никаких позитивных перемен в образовании ждать не стоит

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме предложили отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за падения качества образования. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов.

— Пока мы не избавимся от ЕГЭ, никакие позитивные перемены в нашем среднем образовании невозможны. А значит, и не повысим уровень высшего образования — данные о большом числе учащихся, которые сдали ЕГЭ, но потом не «тянут» учебу в вузе, это убедительно подтверждают, — сказал ТАСС председатель «Справедливой России».

По мнению Миронова, нынешнее образование в школах нацелено на успешную подготовку учеников к ЕГЭ, а не получение знаний. Такое отношение приводит к последующим проблемам студентов в вузах.

Ранее стало известно, что выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ, в Татарстане выплатят по 15 тыс. рублей.

Зульфат Шафигуллин