Психолог объяснила, почему современные дети перестали верить в Деда Мороза

Таранова считает, что главный зимний праздник больше не воспринимается особенным событием

Фото: Динар Фатыхов

Детский психолог Ирина Таранова рассказала, почему современные дети перестали верить в Деда Мороза.

— Сейчас дети верят в Деда Мороза меньше. Они опираются на то, что они видели, и делают вывод, что Деда Мороза не существует. Таких детей, к сожалению, сейчас очень много. Письма Деду Морозу сегодня очень часто большие и содержат не два-три желания, а целый список. Сейчас дети с учетом наших реалий мечтают о новом телефоне, планшете, новогодней игрушке, крутой брендовой одежде и так далее, — сказала Таранова «ОСН».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам детского психолога, современные дети относятся потребительски к празднованию Нового года и перестали воспринимать волшебство праздника.

В Татарстане стоимость работы Деда Мороза в новогодние праздники начинается от 2 тыс. рублей в час, визит Снегурочки обойдется чуть дороже — от 2,2 тыс. рублей. При этом за последний месяц интерес к услугам аниматоров вырос на 31%.

В целом на празднование Нового года казанцы закладывают в среднем 14 тыс. рублей.

Зульфат Шафигуллин