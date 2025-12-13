Казанцы предпочитают RPG, экшены и головоломки

RuStore назвал лучшие мобильные игры ноября в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Самыми популярными стали игры жанров «шутер», «головоломка» и ролевые проекты, рассказал RuStore о рейтинге самых востребованных мобильных игр среди жителей Казани за прошедший ноябрь.

Первое место занял динамичный шутер Tanks Blitz, известный своей простой механикой и увлекательным геймплеем. Следом расположилась головоломка «Мир домовят: три в ряд», привлекающая игроков ярким визуалом и интересным сюжетом. Замыкает тройку лидеров российская ролевая игра BLACK RUSSIA, которую полюбили за уникальный сеттинг и глубокий сюжет.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, в рейтинге присутствует «выживалка» с элементами стратегии Doomsday: Last Survivors. Популярностью также пользуются головоломка «Сокровища Пиратов», многопользовательская онлайн-игра Grand Mobile и приключение ATHENA: Blood Twins.

Ариана Ранцева