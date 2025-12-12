Обход Сокуров решил пробки, но создал проблемы для жителей Каип

Чтобы попасть в Каипы из Казани или Сокуров, автомобилистам приходится делать крюк в 8 км

Фото: скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

В Татарстане завершился крупный дорожный проект — открыт обход села Сокуры в рамках реконструкции трассы Казань — Оренбург. Новая четырехполосная дорога позволила вдвое увеличить пропускную способность: если раньше через Сокуры ежедневно проезжали свыше 20 тыс. автомобилей и возникали многочасовые пробки, то теперь время в пути существенно сократилось. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Торжественное открытие состоялось при участии президента России Владимира Путина в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню работников дорожного хозяйства и автомобильного транспорта. Проект реализован ФКУ «Волго‑Вятскуправдор». Общая стоимость работ составила 19,3 млрд рублей.

Новая трасса протяженностью 11 км включает:

2 моста (через Каипку и Мешу);

6 путепроводов;

4 разноуровневые транспортные развязки;

2 разворотных съезда;

переезд для сельхозтехники.

Однако для жителей деревни Каипы проект принес не только плюсы. Если раньше дорога до детского сада занимала 4—5 минут, то теперь — 20 минут. Чтобы попасть в Каипы из Казани или Сокуров, автомобилистам приходится делать крюк в 8 км: нужно доехать до разворота на трассе М‑12 (4 км от деревни), развернуться и вернуться обратно еще 4 км.

Местные жители отмечают ряд неудобств:

усложнился доступ к магазинам — в деревне есть лишь маленький магазин, за остальными товарами приходится ездить в соседний поселок или в Кызыл;

отсутствует аптечный пункт — за лекарствами тоже нужно ехать в другие населенные пункты;

выросли расходы на бензин и амортизацию автомобиля из‑за лишних километров.

Рената Валеева