Минниханов дал поручения по организации новогодних праздников в Татарстане
Раис республики призвал уделить особое внимание праздничному оформлению и проведению мероприятий
Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручения по организации новогодних мероприятий в республике.
Главам муниципалитетов поручено организовать праздничное оформление городов и общественных пространств. Особое внимание необходимо уделить проведению разнообразных мероприятий для всех возрастных групп с акцентом на семейный досуг.
Минниханов призвал усилить меры безопасности на массовых мероприятиях, тщательно продумать вопросы общественного порядка, а также строго соблюдать правила обращения с пиротехникой.
Министерству молодежи поручено провести 24 декабря на высоком уровне республиканскую елку в «Татнефть Арене». Раис республики подчеркнул необходимость предусмотреть 1400 мест для размещения детей из отдаленных районов в случае неблагоприятных погодных условий.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».