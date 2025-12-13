Новости общества

Минниханов дал поручения по организации новогодних праздников в Татарстане

11:19, 13.12.2025

Раис республики призвал уделить особое внимание праздничному оформлению и проведению мероприятий

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручения по организации новогодних мероприятий в республике.

Главам муниципалитетов поручено организовать праздничное оформление городов и общественных пространств. Особое внимание необходимо уделить проведению разнообразных мероприятий для всех возрастных групп с акцентом на семейный досуг.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Минниханов призвал усилить меры безопасности на массовых мероприятиях, тщательно продумать вопросы общественного порядка, а также строго соблюдать правила обращения с пиротехникой.

Министерству молодежи поручено провести 24 декабря на высоком уровне республиканскую елку в «Татнефть Арене». Раис республики подчеркнул необходимость предусмотреть 1400 мест для размещения детей из отдаленных районов в случае неблагоприятных погодных условий.

Зульфат Шафигуллин

