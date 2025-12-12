Камила Валиева сделала тройные флип и тулуп в шоу «Щелкунчик»

В новой постановке, выполненной в формате большого ледового театра, Валиева исполняет роль Крысиной королевы

Фото: Руслан Ишмухаметов

19‑летняя фигуристка Камила Валиева, рекордсменка мира, успешно выступила в ледовом шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». На арене «Навка Арена» спортсменка продемонстрировала технически сложные элементы: тройные флип и тулуп, а также двойной аксель. Об этом сообщил ТАСС, присутствовавший на премьере.

В новой постановке, выполненной в формате большого ледового театра, Валиева исполняет роль Крысиной королевы. Главные роли распределены следующим образом:

Мари — Евгения Тарасова;

Щелкунчик — Владимир Морозов;

Фриц (брат Мари) — Максим Ковтун;

родители Мари и Фрица — Татьяна Навка и Петр Чернышев.

Выступление Валиевой особенно значимо в контексте ее спортивной карьеры. Ранее фигуристка была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Официальное разрешение на возобновление тренировок она получила 25 октября текущего года. Теперь спортсменка тренируется в команде Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

Рената Валеева