Камила Валиева сделала тройные флип и тулуп в шоу «Щелкунчик»
В новой постановке, выполненной в формате большого ледового театра, Валиева исполняет роль Крысиной королевы
19‑летняя фигуристка Камила Валиева, рекордсменка мира, успешно выступила в ледовом шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». На арене «Навка Арена» спортсменка продемонстрировала технически сложные элементы: тройные флип и тулуп, а также двойной аксель. Об этом сообщил ТАСС, присутствовавший на премьере.
В новой постановке, выполненной в формате большого ледового театра, Валиева исполняет роль Крысиной королевы. Главные роли распределены следующим образом:
- Мари — Евгения Тарасова;
- Щелкунчик — Владимир Морозов;
- Фриц (брат Мари) — Максим Ковтун;
- родители Мари и Фрица — Татьяна Навка и Петр Чернышев.
Выступление Валиевой особенно значимо в контексте ее спортивной карьеры. Ранее фигуристка была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Официальное разрешение на возобновление тренировок она получила 25 октября текущего года. Теперь спортсменка тренируется в команде Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.
Напомним, что 19-летняя спортсменка получила разрешение на возобновление тренировочного процесса 25 октября. Это стало возможным после завершения периода отстранения, наложенного Спортивным арбитражным судом в январе 2024 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».