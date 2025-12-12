Более миллиона обращений уже поступило к «Итогам года с Владимиром Путиным»
Федеральные каналы планируют отвести на трансляцию программы около трех часов эфирного времени
В штаб Народного фронта поступило более миллиона обращений в рамках подготовки к программе «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие, объединяющее традиционную прямую линию и большую пресс‑конференцию президента России, стартует 19 декабря в 12:00.
По данным телеканала «Россия 24», специалисты штаба уже обработали свыше миллиона заявок, поступивших в различных форматах. Федеральные каналы планируют отвести на трансляцию программы около трех часов эфирного времени.
География обращений охватывает всю страну. Чаще всего вопросы направляют жители Москвы, Санкт‑Петербурга, Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей. Наиболее популярным способом связи остается телефонный звонок, однако граждане активно осваивают и новые каналы коммуникации. В частности, набирает популярность мессенджер MAX, позволяющий отправлять не только текстовые, но и видеообращения.
Граждане России могут обратиться к президенту различными способами:
- через официальный сайт программы: moskva-putinu.ru;
- отправив СМС— или ММС-сообщение на короткий номер: 0-40-40;
- позвонив по бесплатному телефону: 8-800-200-40-40;
- через специальное мобильное приложение (подробности о нем доступны на сайте программы);
- текстовые и видеовопросы также можно отправить через официальные группы программы в социальных сетях: «ВКонтакте» (vk.com/moskvaputinu) и «Одноклассники» (ok.ru/moskvaputinu);
- еще один вариант — чат-бот в мессенджере MAX: max.ru/moskvaputinu.
Прием обращений продолжается. В прошлом году, когда программа «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря, в штаб Народного фронта поступило свыше 2,5 миллиона обращений. Сама трансляция длилась 4,5 часа, за которые президент ответил на 76 вопросов из более чем 2,4 миллиона поступивших.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».