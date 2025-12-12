Новости общества

01:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Более миллиона обращений уже поступило к «Итогам года с Владимиром Путиным»

17:37, 12.12.2025

Федеральные каналы планируют отвести на трансляцию программы около трех часов эфирного времени

Более миллиона обращений уже поступило к «Итогам года с Владимиром Путиным»
Фото: Дарья Пинегина

В штаб Народного фронта поступило более миллиона обращений в рамках подготовки к программе «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие, объединяющее традиционную прямую линию и большую пресс‑конференцию президента России, стартует 19 декабря в 12:00.

По данным телеканала «Россия 24», специалисты штаба уже обработали свыше миллиона заявок, поступивших в различных форматах. Федеральные каналы планируют отвести на трансляцию программы около трех часов эфирного времени.

География обращений охватывает всю страну. Чаще всего вопросы направляют жители Москвы, Санкт‑Петербурга, Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей. Наиболее популярным способом связи остается телефонный звонок, однако граждане активно осваивают и новые каналы коммуникации. В частности, набирает популярность мессенджер MAX, позволяющий отправлять не только текстовые, но и видеообращения.

взято с сайта kremlin.ru

Граждане России могут обратиться к президенту различными способами:

  • через официальный сайт программы: moskva-putinu.ru;
  • отправив СМС— или ММС-сообщение на короткий номер: 0-40-40;
  • позвонив по бесплатному телефону: 8-800-200-40-40;
  • через специальное мобильное приложение (подробности о нем доступны на сайте программы);
  • текстовые и видеовопросы также можно отправить через официальные группы программы в социальных сетях: «ВКонтакте» (vk.com/moskvaputinu) и «Одноклассники» (ok.ru/moskvaputinu);
  • еще один вариант — чат-бот в мессенджере MAX: max.ru/moskvaputinu.

Прием обращений продолжается. В прошлом году, когда программа «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря, в штаб Народного фронта поступило свыше 2,5 миллиона обращений. Сама трансляция длилась 4,5 часа, за которые президент ответил на 76 вопросов из более чем 2,4 миллиона поступивших.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также