Более миллиона обращений уже поступило к «Итогам года с Владимиром Путиным»

Федеральные каналы планируют отвести на трансляцию программы около трех часов эфирного времени

Фото: Дарья Пинегина

В штаб Народного фронта поступило более миллиона обращений в рамках подготовки к программе «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие, объединяющее традиционную прямую линию и большую пресс‑конференцию президента России, стартует 19 декабря в 12:00.

По данным телеканала «Россия 24», специалисты штаба уже обработали свыше миллиона заявок, поступивших в различных форматах. Федеральные каналы планируют отвести на трансляцию программы около трех часов эфирного времени.

География обращений охватывает всю страну. Чаще всего вопросы направляют жители Москвы, Санкт‑Петербурга, Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей. Наиболее популярным способом связи остается телефонный звонок, однако граждане активно осваивают и новые каналы коммуникации. В частности, набирает популярность мессенджер MAX, позволяющий отправлять не только текстовые, но и видеообращения.

Граждане России могут обратиться к президенту различными способами:

через официальный сайт программы: moskva-putinu.ru;

отправив СМС— или ММС-сообщение на короткий номер: 0-40-40;

позвонив по бесплатному телефону: 8-800-200-40-40;

через специальное мобильное приложение (подробности о нем доступны на сайте программы);

текстовые и видеовопросы также можно отправить через официальные группы программы в социальных сетях: «ВКонтакте» (vk.com/moskvaputinu) и «Одноклассники» (ok.ru/moskvaputinu);

еще один вариант — чат-бот в мессенджере MAX: max.ru/moskvaputinu.

Прием обращений продолжается. В прошлом году, когда программа «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря, в штаб Народного фронта поступило свыше 2,5 миллиона обращений. Сама трансляция длилась 4,5 часа, за которые президент ответил на 76 вопросов из более чем 2,4 миллиона поступивших.

Рената Валеева