Новости общества

15:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Монголии выявили 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией

14:15, 23.06.2023
В Монголии выявили 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 17 аймаках (регионах) Монголии насчитали 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и Китаем, сообщил Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.

— За 30 лет наблюдений в аймаке Ховд на границе с КНР заболели 32 жителя, из них умерли 13 человек. В последнее десятилетие заболеваемость там возросла. Случаи заболевания и смерти человека от чумы были зарегистрированы в Ховде в 2020 и 2022 годах, — привел данные исследовательский центр.

Министр здравоохранения страны Содномын Чинзориг отметил, что численность животных в Монголии в 20 раз больше, чем людей:

— Также природный мир Монголии богат дикими животными и птицами. Поэтому у нас высокий риск вспышки зоонозных инфекций.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В марте раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры по профилактике заболеваний животных:

— Это безопасность нашей республики. Татарстан является крупнейшим животноводческим регионом. Данные заболевания несут большую угрозу. И здесь очень важны превентивные меры, — сказал он на республиканском совещании в Доме правительства РТ.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также