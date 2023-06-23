В Монголии выявили 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 17 аймаках (регионах) Монголии насчитали 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и Китаем, сообщил Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.



— За 30 лет наблюдений в аймаке Ховд на границе с КНР заболели 32 жителя, из них умерли 13 человек. В последнее десятилетие заболеваемость там возросла. Случаи заболевания и смерти человека от чумы были зарегистрированы в Ховде в 2020 и 2022 годах, — привел данные исследовательский центр.

Министр здравоохранения страны Содномын Чинзориг отметил, что численность животных в Монголии в 20 раз больше, чем людей:

— Также природный мир Монголии богат дикими животными и птицами. Поэтому у нас высокий риск вспышки зоонозных инфекций.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В марте раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры по профилактике заболеваний животных:

— Это безопасность нашей республики. Татарстан является крупнейшим животноводческим регионом. Данные заболевания несут большую угрозу. И здесь очень важны превентивные меры, — сказал он на республиканском совещании в Доме правительства РТ.

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Маргарита Головатенко