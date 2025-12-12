Российские скелетонисты и бобслеистки пропустят этап Кубка мира из‑за латвийских законов

Он пройдет с 18 по 21 декабря в латвийской Сигулде

Фото: Реальное время

Российские скелетонисты и бобслеистки, получившие нейтральный статус, не смогут принять участие в этапе Кубка мира, который пройдет с 18 по 21 декабря в латвийской Сигулде. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

Причина — законодательные ограничения Латвии: по местным нормам спортсмены с российскими паспортами не имеют права выступать на территории страны. При этом этап в Сигулде имеет важное значение для олимпийского отбора — соревнования Кубка мира, Кубка Европы, Азиатского и Североамериканского кубков служат квалификационными для Олимпиады‑2026.

В пятницу Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) предоставила нейтральный статус девяти российским спортсменам:

бобслеисткам Софии Степушкиной и Любови Черновой;

скелетонистам Виктории Феттель, Алене Фроловой, Полине Князевой, Полине Тюриной, Даниилу Романову, Владиславу Семенову и Еремею Зыкову.

Несмотря на снятие ограничений IBSF, российские бобслеисты и скелетонисты уже три сезона не могли участвовать в международных соревнованиях из‑за санкций, введенных федерацией после обострения ситуации на Украине. Перелом наступил 20 октября: апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие россиян в соревнованиях.

По словам Анатолия Пегова, российские спортсмены планируют возобновить выступления в начале января 2026 года на этапе Азиатского кубка в Китае.

Рената Валеева