«Надо потерпеть, и все будет красиво» — казанскую ветакадемию обновят к 150-летию

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Этим летом в Казани капитально отремонтируют комплекс зданий государственной ветакадемии им. Баумана. Учебное заведение обновят к 150-летнему юбилею. На время ремонта здание закрывать не собираются, а закончить работы хотят уже к сентябрю. Подробнее — в материале «Реального времени».

На ремонт собираются потратить почти 277 миллионов рублей

На проведение ремонтных работ ветеринарная академия собирается потратить порядка 277 миллионов рублей. На эти деньги в зданиях:

заменят инженерные сети, обновят фасад и кровлю;

благоустроят территорию;

закупят мебель и оборудование.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Согласно смете, работы должны быть завершены 1 декабря. Отметим, что в 2018 году на ремонт главного корпуса учебного заведения было потрачено в разы меньше — 120 миллионов рублей. Тогда, 5 лет назад, в главном здании академии тоже заменили инженерные сети, двери и окна, а также отремонтировали входные группы. Деньги на ремонт были выделены из республиканского бюджета.

«Деньги на ремонт выделил Рустам Минниханов»

«Реальное время» пообщалось с ректором ветакадемии Рустамом Равиловым. Он нам и рассказал, что ремонт корпуса зданий делается к 150-летнему юбилею, а деньги выделил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По словам Равилова, будут проведены следующие работы:

на территории отремонтируют асфальт, дорожки, брусчатку, высадят зеленые насаждения и кустарники;

проведут капитальный ремонт клинического корпуса;

в общежитии сделают частичный ремонт фасадов и мест общего пользования (лестницы, фойе, входные группы);

отремонтируют три музея (исторический музей, музей Великой Отечественной войны и музей современной академии);

сделают капитальный ремонт лаборатории аквакультур.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Ремонт уже идет, в сентябре у нас планируется торжественное мероприятие, посвященное 150-летию. Оно пройдет 14—15 сентября. Общий объем финансирования — 277 миллионов рублей. Главный корпус у нас уже отремонтирован, все идет по плану, академию на время ремонта мы не закрывали. Допустим, одну лестницу ремонтируют, другую оставляют. Закрыть академию мы не можем, все идет параллельно. Есть определенные неудобства, но они не критичны, все понимают, что надо потерпеть — и все будет красиво, — заключил Рустам Равилов.

Добавим, что Казанская государственная ветеринарная академия им. Баумана была основана в 1873 году. Учебное заведение считается правопреемником Казанского ветеринарного института. В состав академии входят три факультета, 26 кафедр, лечебно-консультационный центр, административно-хозяйственные, социально-бытовые, спортивные и другие подразделения.

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Артур Казанцев