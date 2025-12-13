Новости общества

Захарова: «Зеленский — настоящий террорист, шантажирует всех»

10:12, 13.12.2025

Официальный представитель МИД РФ заявила, что украинский лидер действует как террорист

Фото: скриншот видео reuters.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала тему затягивания процесса урегулирования украинского конфликта. По ее словам, лидер Украины Владимир Зеленский шантажирует западных политиков.

— Он шантажирует всех. Просто настоящий террорист, как он есть, и по форме реализации, и по идеологии, привык всех шантажировать. Знает, кто в каких с ним коррупционных сделках со стороны Запада, — приводит ТАСС слова дипломата.

скриншот из видео "Брифинг Марии Захаровой 16 октября 2024: прямая трансляция" с RuTube

Ранее посланники президента США Дональда Трампа потребовали от Зеленского в течение нескольких дней ответить на предложение о мирном соглашении, которое в числе прочего предусматривает вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса.

Зульфат Шафигуллин

