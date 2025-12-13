Захарова: «Зеленский — настоящий террорист, шантажирует всех»

Официальный представитель МИД РФ заявила, что украинский лидер действует как террорист

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала тему затягивания процесса урегулирования украинского конфликта. По ее словам, лидер Украины Владимир Зеленский шантажирует западных политиков.

— Он шантажирует всех. Просто настоящий террорист, как он есть, и по форме реализации, и по идеологии, привык всех шантажировать. Знает, кто в каких с ним коррупционных сделках со стороны Запада, — приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее посланники президента США Дональда Трампа потребовали от Зеленского в течение нескольких дней ответить на предложение о мирном соглашении, которое в числе прочего предусматривает вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса.

Зульфат Шафигуллин