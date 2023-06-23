Рустам Минниханов обсудил развитие дорожной инфраструктуры с Вячеславом Петушенко
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко.
В ходе встречи обсуждались развитие дорожной инфраструктуры на территории республики и реализация дорожных проектов, в том числе строительство автодороги Шали — Бавлы.
Рустам Минниханов вручил Вячеславу Петушенко медаль в честь 100-летия ТАССР за плодотворное сотрудничество и существенный вклад в развитие Татарстана.
Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана планируют утвердить обновленную программу развития транспортной системы республики. Ее уже подготовило Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Утвердить документ, реализация которого рассчитана до 2027 года включительно, должен Кабмин Татарстана. Подробнее о программе, объеме ее финансирования и целях — в нашем материале.
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