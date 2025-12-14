Сегодня в Татарстане ожидается до -14 градусов

Местами небольшой и умеренный снег

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный снег, на крайнем востоке сильный. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах метель. Ветер северный, северо-западный 8—13 м/с, местами с порывами до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка -11 градусов, днем — -9 до -14 градусов. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Галия Гарифуллина